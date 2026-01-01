Jacarta – La trayectoria de los clubes indonesios en las competiciones de clubes asiáticas sigue siendo un tema de discusión en la actualidad. Según los datos publicados, los representantes indonesios nunca llegaron a una gran final, y mucho menos ganaron el título de campeón asiático, desde 2009 hasta la temporada 2024/2025.

Durante ese tiempo, varios clubes indonesios como PSMS Medan, Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Persipura JayapuraArema FC, Semen Padang, PSM Makassar, Bali United, etc. persib Bandung apareció alternativamente en la Liga de Campeones asiática, la Copa AFC y la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos).

Mayor Rendimiento: Semifinales y Cuartos de Final

Los mejores logros de los representantes de Indonesia se registraron en:

Persipura Jayapura que alcanzó las semifinales de la Copa AFC 2014

Persija Jakarta y PSM Makassar, que alcanzaron las semifinales de la zona ASEAN de la Copa AFC

Semen Padang y Persipura, que avanzaron a los cuartos de final de la Copa AFC

Sin embargo, la mayoría de los clubes indonesios tuvieron que abandonar en la fase de grupos o en los octavos de final, lo que demuestra que todavía existe una gran diferencia de calidad con los clubes asiáticos de élite.

SLa FIFA y las acciones pandémicas se convierten en obstáculos

El viaje de Indonesia a nivel asiático también se detuvo debido a factores no técnicos. En 2016-2017, Indonesia recibió sanciones de la FIFA que impidieron a los clubes aparecer en competiciones asiáticas. Mientras tanto, en 2020, la pandemia de COVID-19 también frenó la participación de los clubes indonesios.

De hecho, en 2021, se registró que Indonesia canceló la participación en competiciones asiáticas debido a la situación desfavorable.

Nueva era y esperanza en ACL 2

Al iniciar la temporada 2024/2025, Indonesia volvió a enviar representantes al nivel asiático, incluido Persib Bandung, que apareció en la fase de grupos de la ACL 2, así como Madura unida quienes llegaron a las semifinales de la zona Este de la AFC Challenge League. Este logro ofrece un rayo de nueva esperanza en medio del dominio de los clubes de Asia Oriental y Medio Oriente.

Aun así, estos datos confirman que la afirmación de Indonesia de ser «rey de Asia» todavía está lejos de la realidad. La coherencia en la liga, la profesionalidad del club y los logros sostenibles siguen siendo grandes deberes si se quiere competir al más alto nivel en Asia.