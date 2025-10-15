Notas del PDIP para Prabowo-Gibran antes de un año al frente de Indonesia

Jacarta – El presidente de la fracción PDIP de la RPD, Utut Adianto, entregó varias notas al presidente. Prabowo Subianto y Vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka se acerca a un año al frente de Indonesia.

Utut enfatizó que aprecia al presidente Prabowo por crear la reconsolidación nacional. Evaluó que los pasos de Prabowo fueron a favor y en contra. gente.

«En primer lugar, apreciamos las buenas intenciones del presidente, empezando por la reconsolidación nacional, luego las medidas que creo que son realmente favorables al pueblo», dijo Utut a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Una de las políticas del presidente Prabowo que se considera favorable al pueblo es la formación de Danantara, la Cooperativa de la Aldea Roja y Blanca y el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

«Esa es la cuestión ascendente. A partir del concepto de danantara, el concepto de cooperativa de la aldea roja y blanca y la realización de alimentos nutritivos gratuitos», dijo Utut.

Sin embargo, Utut admitió que había varias deficiencias. gobierno El presidente Prabowo, que es técnico. Confía en que estas deficiencias puedan superarse adecuadamente.

«En segundo lugar, todavía hay deficiencias, sí, pero son técnicas. Lo importante es que el upstream sea correcto. Todo lo que queda es perfeccionar la unidad de proceso y el procesador, para que el objetivo sea un mejor socialismo, un mejor socialismo al estilo indonesio y el bienestar del pueblo aumente», dijo.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Espera que el programa presentado por Prabowo pueda crear mejores condiciones sociales en Indonesia. Utut también respondió a tres reorganizaciones en el Gabinete Rojo y Blanco en menos de un año.

«En cuanto a la reorganización, una, la respuesta de todos es que es prerrogativa del presidente. En mi opinión, esto está relacionado con mi segunda declaración, el procesador y la unidad de procesamiento», concluyó.

A título informativo, el 20 de octubre de 2025 se cumplirá un año de la administración del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.