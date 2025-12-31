¡Nota! Recetas a la parrilla de la chef Devina, desde mariscos hasta albóndigas a la parrilla para Año Nuevo

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 – 11:00 WIB
VIVA – La Nochevieja es siempre sinónimo de ambiente cálido y de unión. Un hábito que casi nunca se pierde es el de asar comida con la familia o los amigos más cercanos.
Esta actividad no se trata solo de comer, sino que también es un momento para reunirse, compartir historias y terminar el año con una nota amistosa. El aroma de la comida asada al carbón, el sonido de las risas y el aire fresco de la noche crean una atmósfera única. Año Nuevo que es difícil de olvidar.
Así que, dando la bienvenida a la Nochevieja que tendrá lugar dentro de unas horas, hay varias recomendaciones de platos a la parrilla para servir esta noche. Llámelo desde mariscos procesados a la parrilla hasta albóndigas a la parrilla. ¿Quieres saber cómo hacerlo? La siguiente receta Preparaciones de albóndigas y mariscos a la parrilla de la chef Devina Hermawan según lo citado en su canal de YouTube, el miércoles 31 de diciembre de 2025.
Receta de mariscos a la parrilla Jimbaran (para 3 porciones)
Material:
1 pescado de agua dulce/pescado de mar (500-600 gr)
1 calamar, tamaño grande
9 camarones
Especias molidas
1 diente de cebolla, tamaño mediano
4 dientes de ajo
1 gajo de jengibre
3 gajos de cúrcuma
2 terrazas
4 cucharadas de salsa de ostras
3 cucharadas de salsa de tomate
1 cucharada de salsa de chile
2 limas
200 mililitros de agua
Sal, azúcar, pimienta al gusto.
Sambal Matah:
15 cebollas moradas, en rodajas
8 chiles ojo de pájaro rojos, rebanados
2 terrazas
2 limas
½ cucharadita de sal
2 cucharaditas de azúcar
¼ cucharadita de aromatizante
50 ml de aceite de coco/aceite de cocina
Pasta de camarones con chile:
5 dientes de cebolla morada
3 dientes de ajo
1 tomate
5 chiles rojos
Pasta de 3 camarones, asados
8 chiles ojo de pájaro rojos
1 cucharada de azúcar
½ cucharadita de sal
Salsa de soja:
10 cucharadas de salsa de soja dulce
6 chiles ojo de pájaro rojos, rebanados
1 diente de ajo, machacado
1 lima
como hacer
1. Licuar la cebolla, el ajo, el jengibre, la cúrcuma y la pasta de camarones con un poco de aceite y luego saltear hasta que estén cocidos y el aceite se separe de las especias.
2. Agregue la salsa de tomate, la salsa picante, la salsa de ostras, el agua, el azúcar y la pimienta y cocine hasta que el agua se reduzca.
3. Limpiar el pescado, cortar el cuerpo para que penetren las especias, secar con un pañuelo/paño y añadir un poco de sal por ambos lados.
4. Limpiar los camarones, partir el lomo y pincharlos con una brocheta.
5. Limpiar los calamares, cortarlos en trozos al gusto y pincharlos con brochetas.