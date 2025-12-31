¡Nota! Recetas a la parrilla de la chef Devina, desde mariscos hasta albóndigas a la parrilla para Año Nuevo

VIVA – La Nochevieja es siempre sinónimo de ambiente cálido y de unión. Un hábito que casi nunca se pierde es el de asar comida con la familia o los amigos más cercanos.

Esta actividad no se trata solo de comer, sino que también es un momento para reunirse, compartir historias y terminar el año con una nota amistosa. El aroma de la comida asada al carbón, el sonido de las risas y el aire fresco de la noche crean una atmósfera única. Año Nuevo que es difícil de olvidar.

Así que, dando la bienvenida a la Nochevieja que tendrá lugar dentro de unas horas, hay varias recomendaciones de platos a la parrilla para servir esta noche. Llámelo desde mariscos procesados ​​a la parrilla hasta albóndigas a la parrilla. ¿Quieres saber cómo hacerlo? La siguiente receta Preparaciones de albóndigas y mariscos a la parrilla de la chef Devina Hermawan según lo citado en su canal de YouTube, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Receta de mariscos a la parrilla Jimbaran (para 3 porciones)

Material:

1 pescado de agua dulce/pescado de mar (500-600 gr)

1 calamar, tamaño grande

9 camarones

Especias molidas

1 diente de cebolla, tamaño mediano

4 dientes de ajo

1 gajo de jengibre

3 gajos de cúrcuma

2 terrazas

4 cucharadas de salsa de ostras

3 cucharadas de salsa de tomate

1 cucharada de salsa de chile

2 limas

200 mililitros de agua

Sal, azúcar, pimienta al gusto.

Sambal Matah:

15 cebollas moradas, en rodajas

8 chiles ojo de pájaro rojos, rebanados

2 terrazas

2 limas

½ cucharadita de sal

2 cucharaditas de azúcar

¼ cucharadita de aromatizante

50 ml de aceite de coco/aceite de cocina

Pasta de camarones con chile:

5 dientes de cebolla morada

3 dientes de ajo

1 tomate

5 chiles rojos

Pasta de 3 camarones, asados

8 chiles ojo de pájaro rojos

1 cucharada de azúcar

½ cucharadita de sal

Salsa de soja:

10 cucharadas de salsa de soja dulce

6 chiles ojo de pájaro rojos, rebanados

1 diente de ajo, machacado

1 lima

como hacer

1. Licuar la cebolla, el ajo, el jengibre, la cúrcuma y la pasta de camarones con un poco de aceite y luego saltear hasta que estén cocidos y el aceite se separe de las especias.

2. Agregue la salsa de tomate, la salsa picante, la salsa de ostras, el agua, el azúcar y la pimienta y cocine hasta que el agua se reduzca.

3. Limpiar el pescado, cortar el cuerpo para que penetren las especias, secar con un pañuelo/paño y añadir un poco de sal por ambos lados.

4. Limpiar los camarones, partir el lomo y pincharlos con una brocheta.