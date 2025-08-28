¡Nota! Las secuelas de la manifestación de los trabajadores de KRL a Rangkasbitung de la estación de Tanah Abang solo llegaron a Palmerah, si …

Yakarta, Viva – Suco manifestación trabajadores en Yakarta hoy, Viajero kai Tomar medidas anticipatorias para garantizar que el viaje de los usuarios de la línea de cercanías se mantenga segura y cómoda.

Leer también: Trabajadores de trabajo de DPR de hoy, la policía Wanti-Wanti Live Tiktok se convierte en un nuevo modo de provocación de demostración



VP Secretario Corporativo Kai Commuter, Joni Martinusreveló que su partido agregó cientos de personal de seguridad en un número estación que tiene el potencial de verse afectado por la acción. Teniendo en cuenta que en la demostración del 25 de agosto, varias estaciones fueron perturbadas como la estación Palmerah.

Por lo tanto, en este día hay un total de 154 oficiales conjuntos internos de viajeros de Kai con los TNI-Polri que serán alertados en varias estaciones para no interferir con las actividades allí.

Leer también: La advertencia de la policía a los trabajadores que se manifestó en el DPR: ¡desesperado por ingresar a la carretera de peaje, fue tratada!



«Hasta 50 personas en la estación de Tanah Abang, 53 en Palmerah, 24 en Kebayoran, y 27 en Karet», dijo Joni, jueves 28 de agosto de 2025.



VP Relaciones públicas Kai Joni Martinus

Leer también: Mañana, el DPR está rodeado de trabajadores, ¡se desplegarán 4.500 Police-TNI!



Además de espesar al personal de seguridad, Kai Commuter también alertó a los oficiales de correos de todos los empleados de la oficina central para ayudar a los servicios en el área de la estación. Joni agregó, su grupo estaba listo para diseñar el patrón de operaciones de viaje, especialmente en los Lintas Rangkasbitung.

Esto se hace si la condición de la línea ferroviaria de Tanah Abang -Palmerah se considera no propicio, ya que sucedió el lunes pasado cuando los manifestantes estaban en RPD Ricuh hasta que se determinó la dispersión para ingresar a las vías del ferrocarril en la estación de Palmerah.

«El viajero de Kai cerrará el servicio de viajes de la línea de cercanías de Rangkasbitung desde la estación de Tanah Abang a la estación de Palmerah si las condiciones de línea no son propicias. Por lo tanto, el servicio de viajes de la línea Rangkasbitung Commuter Line solo durará hasta Kebayoran Station o la estación de Palmerah para regresar a Serogong, Parungpanjang y Rangkasbitung», agregó Joni «, agregó Heade.

Además, dijo que Kai Commuter también ajustará el horario de viajes por la tarde hasta la situación de la noche para desentrañar la densidad de los pasajeros. El enfoque principal se dará al servicio de línea de cercanías Rangkasbitung, que generalmente es sólido en las horas de trabajo.

Joni dijo que también se les pidió a los usuarios que buscaran estaciones de salida alternativas y destinos. Se dice que los pasajeros de Serpong/Rangkasbitung pueden usar la estación de Kebayoran, mientras que el destino Cikarang, Bogor y Tangerang se aconsejan a través de la estación de Karet.

«Apelamos a la comunidad para que permanezca ordenado, prioricemos a los pasajeros que bajan y seguimos las instrucciones de los oficiales para la seguridad mutua», dijo Joni.