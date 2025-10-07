Nota Jefe del Jefe del Equipo Nacional Indonesio contra Arabia Saudita, se rompió un nuevo récord el año pasado

Jeddah, Viva – Equipo nacional indonesio enfrentará pruebas pesadas mientras visita la sede Equipo nacional de Arabia Saudita En el partido Calificación de la Copa Mundial 2026 La cuarta ronda de la zona asiática. Este duelo está programado para tener lugar en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, el jueves temprano en la mañana Wib, 9 de octubre de 2025.

Este partido no es solo un disparo de estrategia, sino también una oportunidad para que el equipo de Garuda mejore el registro de la reunión que ha sido completamente controlado por Arabia Saudita.

El largo dominio de Arabia Saudita

A lo largo de la historia, la reunión del equipo nacional de Indonesia y Arabia Saudita no se puso de lado con el rojo y el blanco. Basado en datos de las estadísticas internacionales de fútbol de 11v11.com, ambos equipos se han reunido 14 veces en varios eventos.

De todos los partidos, Indonesia solo ganó una vez, se dibujó dos veces y perdió 11 veces. De hecho, algunas derrotas ocurrieron con un puntaje sorprendente, incluidos los resultados 0-6 y 0-5 en el torneo oficial.

El capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, llegó a Jeddah Foto : Instagram @indonesiainjeddah

Arabia Saudita es uno de los oponentes más difíciles de ser conquistados por Indonesia, tanto en casa como fuera.

El mal récord se rompió el año pasado

Aunque el antiguo registro era tan sombrío, un rayo de esperanza apareció el 19 de noviembre de 2024. En ese momento, Indonesia sorprendentemente derrotó a Arabia Saudita 2-0 en las clasificatorias de la zona asiática de 2026.

La victoria histórica se convirtió en la primera en la historia de la reunión de los dos equipos.

Además de reducir un mal récord, el resultado también mostró desarrollos significativos en el juego de los niños adoptivos de Shin Tae-Yong que parecían disciplinados y efectivos frente al objetivo del oponente.

Nuevo impulso y desafíos

Ahora, Indonesia nuevamente se encuentra con Arabia Saudita, esta vez en casa del oponente, el Rey Abdullah Sports City Stadium.

El partido del jueves por la mañana será una prueba real para la consistencia mental y de consistencia del equipo nacional indonesio.

Arabia Saudita ciertamente quiere vengar la derrota del año pasado en Yakarta, mientras que Indonesia tiene ambiciones de mantener una tendencia positiva mientras trae a casa puntos importantes de Jeddah.

Para el equipo de Garuda, la victoria en la fiesta visitante fortalecerá aún más su posición en la clasificación de la cuarta ronda de la zona asiática 2026 de la zona asiática.