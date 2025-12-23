¡Nota! Calendario de vacaciones de la Bolsa de Valores de Indonesia antes de la Navidad de 2025

Jacarta – Antes de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025-2026, Bolsa de Valores de Indonesia (EN), ajustar las actividades comerciales en el mercado de capitales. Calendario de vacaciones intercambios importantes que los inversores deben conocer.

Citado del sitio web. ENLa negociación de acciones no tendrá lugar el jueves 25 de diciembre de 2025, que coincide con la Fiesta del Nacimiento de Jesucristo. Ese día se suspendieron todas las actividades comerciales en el mercado de capitales de Indonesia.

El viernes 26 de diciembre de 2025 fue designado por el gobierno como día festivo por el Nacimiento de Jesucristo. Así, el mercado de valores indonesio estuvo de vacaciones durante dos días consecutivos en la última semana de diciembre.

IDX también cerrará sus operaciones el miércoles 31 de diciembre de 2025. El cierre de sus operaciones el último día de este año es parte de los ajustes operativos antes del nuevo año.

La negociación de acciones, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales también cerrará el jueves 1 de enero de 2026. La suspensión de las actividades comerciales en el mercado de capitales conmemora el Año Nuevo 2026.

IDX reabrirá el viernes 2 de enero de 2026. Con este feriado de tres días, las operaciones en el mercado de capitales durante diciembre de 2025 solo durarán 20 días.

Se espera que este calendario de feriados bursátiles atraiga la atención de los actores del mercado para que no se produzcan errores en la planificación de las transacciones. Los inversores tienen un espacio para transacciones más limitado a finales de año.

Esta condición suele afectar la liquidez comercial. La razón es que los inversores tienden a optar por mantener posiciones o realizar ajustes tempranos en la cartera.

Ajustar los horarios de los feriados bursátiles es una parte rutinaria de las operaciones del mercado de capitales. Los feriados bursátiles también son un impulso para que los inversores evalúen el desempeño de la cartera a lo largo del año antes de iniciar el nuevo año comercial.