Nos preocupamos, para que todos aprendan

Jacarta – Presidente del MPR RI Ahmad Muzani admitió que estaba preocupado por su arresto gobernador de riau, Abdul Wahid en operación de picadura (OTT) Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

Muzani espera que el problema que ha atrapado a Abdul Wahid pueda resolverse pronto.

«Esperemos que este problema se pueda resolver rápidamente. También estamos preocupados», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Muzani también espera que el problema que sufrió Abdul Wahid pueda ser una lección para todas las partes.

«Esperemos que el problema pueda resolverse rápidamente y esto sea una lección para todos nosotros», afirmó.

Anteriormente se informó que el gobernador de Riau, Abdul Wahid, llegó a la Casa Roja y Blanca del KPK después de que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevara a cabo una operación de arresto (OTT) en la provincia que dirige el lunes 3 de noviembre de 2025.

Según los informes de los periodistas sobre el terreno, Abdul Wahid llegó a las 09.35 horas con una camiseta blanca y cubriéndose la cara con una máscara del mismo color.

Sin embargo, Abdul Wahid no proporcionó ninguna información a los periodistas que lo esperaban en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, el martes.

Mientras tanto, los periodistas en el terreno informaron que Abdul Wahid había llegado con el Jefe del Departamento de Obras Públicas, Planificación Espacial, Vivienda, Asentamientos y Áreas Terrestres (PUPRPKPP) de la provincia de Riau, Muhammad Arif Setiawan, que vestía una chaqueta marrón, así como el Secretario del Servicio PUPRPKPP de Riau, Ferry Yunanda, que vestía una chaqueta blanca. Ambos llevaban máscaras blancas juntos.

Anteriormente, el vicepresidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, confirmó la noticia de que la OTT también había detenido al gobernador de Riau.

«Sí», dijo Fitroh cuando fue confirmado por ANTARA en Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

El presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, también confirmó el arresto del gobernador de Riau, Abdul Wahid, en la OTT.

«Así es, todavía está en proceso», dijo Setyo cuando fue contactado por ANTARA en Yakarta.