Noruega está sorprendida por la audaz medida de Indonesia de reconocer 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios, apreciada por el Ministro Raja July

Jacarta – Gobierno Noruega expresó su gran aprecio por las medidas Indonesia en el fortalecimiento de la protección bosque adatar.

El Ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Andreas Bjelland Eriksen, elogió el liderazgo del Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, a quien se consideró exitoso al liderar la transformación de una gobernanza forestal equitativa. Eriksen calificó el reconocimiento de 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios como un paso audaz y transformador en la política ambiental.

«Noruega quisiera elogiar los valientes pasos de Indonesia para reconocer 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios en los próximos 4 años», afirmó Eriksen en un comunicado subido a la cuenta oficial de Instagram de la Embajada Real de Noruega, citado el domingo 9 de noviembre de 2025.

Destacó que Noruega coincide con la opinión del Ministro Rey Antoni de que los pueblos indígenas y las comunidades locales están a la vanguardia de la preservación de los bosques.

«Este es un paso transformador para la gobernanza forestal y los derechos consuetudinarios. Estamos de acuerdo con el ministro Raja Juli Antoni en que los pueblos indígenas y las comunidades locales son los principales guardianes de los bosques», afirmó.

Eriksen admitió además que estaba orgulloso de poder colaborar con Indonesia. También enfatizó el compromiso de Noruega de continuar siendo el socio estratégico de Indonesia en los esfuerzos globales para proteger los bosques tropicales y apoyar el bienestar del pueblo indonesio.

«Estamos orgullosos de asociarnos con Indonesia y estamos dispuestos a estar a su lado en sus esfuerzos por proteger los preciosos bosques tropicales de su país y apoyar el bienestar del pueblo indonesio», afirmó.

Anteriormente, en la Cumbre Mundial Unidos por la Vida Silvestre y el foro de la Mesa Redonda Ministerial de Alto Nivel en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de noviembre, el Ministro Raja Antoni dijo que el gobierno de Indonesia había formado un Grupo de Trabajo Especial para la Aceleración del Reconocimiento de Bosques Consuetudinarios desde marzo de 2025.

Este paso es una continuación de la dirección del presidente Prabowo Subianto, con el ambicioso objetivo de reconocer 1,4 millones de hectáreas de nuevos bosques consuetudinarios durante el período 2025-2029. El rey Antoni destacó que esta política no es sólo una forma de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, sino que también contribuye directamente a reducir la tasa de deforestación nacional.