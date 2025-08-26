Noruega elige el ‘valor sentimental’ para la carrera de los Oscar internacionales

Noruega ha elegido Joachim Trier‘s «Valor sentimental«Protagonizada por Renate Reinsve para ingresar a la carrera cinematográfica internacional de los Oscar. El mundo del cine se estrenó en Cannes, donde ganó el gran premio de un jurado presidido por Juliette Binoche.

«Sentimental Value» fue elegido de una lista de tres películas noruegas, incluidas «Dreams», la película ganadora de Golden Bear de Dag Johan Haugerud, y el documental de Tommy Gulliksen «Facing War».

Coescrito por Eskil Vogt y Trier, el «valor sentimental» gira en torno a Nora y Agnes, dos hermanas que se reúnen con su padre separado, el carismático Gustav, un director de renombre que ofrece a la actriz de escena Nora un papel en lo que espera será su película de regreso. Cuando Nora lo rechaza, ella pronto descubre que ha dado su parte a una ansiosa joven estrella de Hollywood. De repente, Nora y Agnes deben navegar por su complicada relación con su padre, y lidiar con una estrella estadounidense cayó directamente en el medio de su compleja dinámica familiar. Reinsve protagoniza junto a Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård y Elle Fanning

El comité noruego dijo que el «valor sentimental» está «exquisitamente bien elaborado en todos los aspectos, pero que, sobre todo, causa una impresión porque nos toca profundamente».

«Ha sido un privilegio presenciar este trabajo en evolución y maduración de trabajo en las últimas dos décadas, con una clara firma artística en todo momento, y hoy Joachim Trier se destaca como un cineasta que está seguro, seguro y completamente a la altura de su talento para narración de historias», dijo el comité en un comunicado.

«Sentimental Value» es la sexta característica de Joachim Trier y un seguimiento de «La peor persona del mundo» que ganó a la mejor actriz en Cannes (para Reinsve) y obtuvo dos nominaciones al Oscar a la Mejor guión y una función internacional en 2022.

Neónque había manejado «la peor persona del mundo», pre-comprado «la peor persona del mundo».

The film is produced by Maria Ekerhovd for Mer Film, Andrea Berentsen Ottmar for Eye Eye Pictures, Lizette Jonjic and Sisse Graum for Denmark/Sweden’s Zentropa, Juliette Schrameck for Agat Films, Nathanaël Karmitz and Elisha Karmitz for MK2 Productions and Janine Jackowski and Jonas Dornbach for Germany’s Komplizen.