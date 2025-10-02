North Sumatra PKB Translucente Rp974 mil millones, el blanqueamiento fiscal está cargando la carga de los ciudadanos hasta diciembre

VIVA – El gobierno provincial (Pemprov) de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) logró reunirse impuesto de vehículos motorizados (PKB) Hasta el 30 de septiembre de 2025, por Rp974 mil millones o la realización alcanzó el 55.96% del objetivo de RP1.7 billones.

Esto se reveló durante la Agencia de Ingresos Regionales de Sumatra del Norte (Bapenda) que estaba en manos de la Oficina de Comunicación e Información de Sumatra del Norte (Diskominfo), en el Salón Dekranasda, Jalan Pangeran Diponegoro Número 30 Medan, jueves (2/10/2025).

El jefe de North Sumatra Bapenda Ardan Noor dijo que el gobierno provincial de Sumatra del Norte se dirigió a la realización de la PKB para alcanzar el objetivo excesivo mediante la implementación del programa de blanqueamiento, descuento y eliminación.

«El entusiasmo de la comunidad fue mucho para pagar impuestos ayer. Solo un día el programa se llevó a cabo muy alentador. Desde RP3.2 mil millones por día hasta Rp6.6 mil millones por día. El aumento alcanzó el 103% después del día de la blanqueo de ayer. De ayer con la Asociación BBN-KB, que generalmente es Rp2.3 Milir por día por día, desde octubre, desde octubre 1 de octubre, la implementación de la implementación del programa ha alcanzado el 3,5% de 3.5%, lo que dice Rp2.

El blanqueo, el descuento y la eliminación de los programas de multas como una solución para aliviar la carga de la comunidad. Además, se sabe que la condición económica actual es lo que hace que la economía de la comunidad se preocupe. Pero, por otro lado, la provincia de Sumatra del Norte necesita desarrollo.

Este programa es una forma tangible de colaboración de Sumatra Berkah del Norte para mejorar los servicios públicos, brindando alivio a la comunidad, así como al fortalecer el entusiasmo conjunto hacia la gente de Sumatra del Norte, que son conscientes de los impuestos y contribuyen activamente en el desarrollo regional.

«North Sumatra ha proporcionado pruebas concretas de desgravación fiscal. Hemos eliminado las sanciones fiscales y reducidos. También queremos proporcionar comprensión a los contribuyentes. Porque el factor que afecta en gran medida a pagar impuestos es la conciencia de los contribuyentes. Queremos cumplir con el cumplimiento», dijo Ardan.

El Gobierno Provincial de Sumatra del Norte está haciendo varias formas de aumentar el cumplimiento, incluido el aumento del cumplimiento fiscal mediante la combinación de un enfoque educativo, proporcionando servicios digitales, incentivos, aplicación de la ley y servicios públicos.

El programa proporcionado en forma de descuentos principales de PKB en 2025 al 5% para vehículos impositivos y pagos antes del vencimiento. El segundo BBNKB es libre entre individuos en la provincia de Sumatra del Norte, feria progresiva libre, multas gratuitas o sanciones de administración de PKB, mortajeros de PKB libres antes de 2024 y multas de swdkllj gratuitas.

Además, el gobierno provincial de Sumatra del Norte también ha proporcionado conveniencia para el público en el pago del impuesto sobre el vehículo. Las personas pueden usar la aplicación de señal o E-Samsat.