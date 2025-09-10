North Sumatra ganó el título prioritario de UHC, más rápido que el objetivo de Bobby Nasution pidiendo el servicio óptimo de UHC que el público recibirá

VIVA – La provincia de North Sumatra (North Sumatra) ha recibido el título de cobertura de salud universal prioritaria (UHC), a partir del 1 de septiembre de 2025. Este logro es más rápido que el objetivo de dos años, determinado por el gobernador de Sumatra del Norte y el vicegobernador de Sumatra del Norte.

Gobernador de Sumatra del Norte Nasución de Bobby Pedir que los servicios de UHC sean más óptimos recibidos por el público. Entonces, a partir del 1 de octubre de 2025, las personas que tienen una tarjeta de identidad residente (KTP) en la región de Sumatra del Norte, pueden ser atendidas en centros de salud (instalaciones de salud) u hospitales al mostrar solo KTP.

Esto se reveló en la reunión del gobernador de Sumatra del Norte Muhammad Bobby Afif Nasuidad con el Diputado de la Junta Directiva BPJS Salud Vicemento de la Región I Nuim Mubarak en la Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte, Jalan Pangeran Diponegoro número 30 Medan, martes (9/9/2025).

«UHC es uno de los programas prioritarios del gobernador y vicegobernador de Sumatra del Norte, así como para seguir el Asta Cita Prabowo-Gibran. Uno de ellos es fortalecer el desarrollo de recursos humanos, ciencia, tecnología, educación, salud, logros deportivos, igualdad de género y otros», dijo Bobby Nasuity.

Por esta razón, Bobby solicitó a todos los aparatos regionales, que se aseguraran y coordinaran que las personas en todos los distritos/ciudades de UHC pueden disfrutar de los servicios de UHC.

Mientras tanto, los directores adjuntos del Diputado de Salud de BPJS I Nuim Mubarak dijeron, de acuerdo con la regulación presidencial de la República de Indonesia, número 12 de 2025 con respecto al Plan Nacional de Desarrollo de Medio a Medio 2025-2029, ordenó el logro de UHC 98.6% de la población y el nivel de actividad del 80%.

«A partir del 1 de septiembre, la provincia de Sumatra del Norte ha alcanzado el título de prioridad UHC. Este logro es más rápido que el objetivo de dos años establecido por el gobernador de Sumatra del Norte y el vicegobernador de Sumatra del Norte», dijo.

BPJS Health, dijo, también aseguró que todos los servicios en los centros de salud y los hospitales también hubieran sido bien coordinados. Afirmó que si hay hospitales que no brindan servicios a la comunidad cubierta por BPJS Health, se le dará una reprimenda, incluso a la revocación de la cooperación.

«Los servicios se pueden terminar si no hay compromiso con el servicio comunitario. Si hay quienes son tercos repetidamente, daremos una reprimenda, el peor desglose en la cooperación», dijo.

Director del Servicio de Salud de Sumatra North Sumatra Muhamamd Faisal Hasrimy dijo que un programa de salud es uno de los programas prioritarios al fortalecer el sistema nacional de salud a través del fortalecimiento del sistema nacional de seguro de salud y luchar contra toda la población para tener seguro de salud o UHC. La membresía de JKN en la provincia de Sumatra del Norte, explicó, a partir del 1 de septiembre de 2025, ha alcanzado indicadores de UHC prioritarios, que es del 100.20% con un nivel activo del 80.27%.

«Más tarde, la prioridad de UHC se lanzará con el nombre de North Sumatra Probis Berkah o un programa gratuito de tratamiento médico de Sumatra North Berkah, que se llevará a cabo a fines de este mes», concluyó.

Also present at the meeting, North Sumatra Provincial Secretary Togap Simangunsong, Head of North Sumatra Bappelitbang Dikky Anugerah, Head of East North Sumatra BKAD Tumanggor, Head of North Sumatra Communication and Information Office Erwin Hotmansah Harahap, Head of Administrative Bureau of Ady Putra Parlaungan, and Assistant Deputy for Participation and Quality of BPJS Health Services Rasinta Ria Ginting.