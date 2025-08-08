North Maluku Kepung Fiscal General y Estudiantes de la Sede de la Policía instaron a esto

Yakarta, Viva -Un número de estudiantes de North Maluku que son miembros del North Maluku Student Front Pro Resident of Maba Sangaji (Format-Sports) mantuvieron la acción reunión frente al edificio Oficina del Fiscal General RI Dan Sede de la policíaSouth Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Enganchando un viaje al menos 20 microbus, masa demanda AGO inmediatamente enviaron un equipo de investigación a East Halmahera para auditar las actividades de una compañía minera que supuestamente dañó al indígena Maba Sangaji.

El coordinador de acción, Arifin Sangaji, dijo que la actividad minera supuestamente fue dañada por el medio ambiente, incautó tierras habituales y provocó criminalización de los residentes.

«AGO le pedimos a los que no se queden en silencio. Inmediatamente baja al campo, todas las auditorías de investigaciones», dijo.

Las masas enfatizaron que esta acción era una forma de solidaridad con los pueblos indígenas de Maba Sangaji, cuyos ciudadanos ahora estaban experimentando procedimientos legales. Según ellos, se cree que la existencia de una mina no solo daña el ecosistema, sino que también causa conflictos sociales prolongados.

«Pedimos esto que se detenga», dijo un representante del formato.

Además de las auditorías exigentes y la revocación de permisos, los estudiantes también pidieron al Cuerpo de Adhyaksa que llevara a cabo una supervisión directa del juicio del caso de Maba Sangaji indígena en el Tribunal de Distrito de Soasio, Islas Tidore.

«Pedimos que la oficina del Fiscal General esté presente para escoltar la audiencia directamente en el Tribunal de Distrito de Soasio para que todos los procesos sean justos y que no haya un juego legal», dijo Arifin nuevamente.

Esta acción pacífica terminó con la lectura de la declaración de actitudes y la presentación de documentos de demanda a los representantes de AGO. En sus demandas, también instaron a la investigación de la pérdida potencial del estado que supuestamente alcanzó casi RP10 billones.

«También instamos a la Oficina del Fiscal General y a la sede de la Policía Nacional a investigar la posible pérdida del estado», dijo nuevamente.