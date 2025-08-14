Norman Powell Eyes Boly principal en la primera temporada con calor

Norman Powell se está preparando para su primera temporada con el Miami Heat. Se unió a la franquicia a través de un intercambio de tres equipos que vio Kyle Anderson y Kevin Love Deja Miami como resultado.

Durante una reciente aparición en Sirius XM NBA Radio, Powell discutió la oportunidad que tiene con el Heat la próxima temporada.

Powell probablemente será una de las principales opciones ofensivas del Heat. Se colocará en la rotación inicial junto a Tyler Herroquien ha asumido un papel mucho más importante dentro del delito de Erik Spoelstra después de la partida de Jimmy Butler Alrededor de la fecha límite de intercambio del 6 de febrero.

A los 32 años, Powell sabe lo que implica la rutina de la NBA. Por lo tanto, parece no estar bajo la ilusión de la tarea frente a él. Sin embargo, parece estar seguro de las posibilidades del Heat de ser un equipo de alto nivel la próxima temporada.

Powell de Heat se está aclimatando a la vida en Florida

Powell ha estado trabajando con el equipo nacional jamaicano en los últimos días. Las prácticas se llevan a cabo en Boca Ratón, Florida. Al hablar con Anthony Chiang del Miami HeraldPowell compartió cómo estar en Boca Ratón lo está ayudando a tener una ventaja sobre el proceso de aclimatación después de su oficio al calor.

«Me está aclimatando», dijo Powell. «Ha sido increíble ser bienvenido aquí … Estar aquí en el sur de Florida, registrando el hotel, la gente ya sabe quién soy y me da la bienvenida y estoy entusiasmado de que yo esté en el calor».

Powell continuó.

«Ha sido increíble … ser cambiado al calor, estar tan cerca de donde jugaré y poder ir allí e ir a las instalaciones, busque un lugar para quedarse … Definitivamente es genial».

Sin embargo, el proceso de aclimatación principal de Powell vendrá durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada. Debe comenzar a desarrollar algo de química con sus nuevos compañeros de equipo antes de la nueva temporada.

Dwyane Wade satisfecho con la incorporación de Powell por la adición de Heat

Durante un episodio reciente de su podcast «Time Out With Dwyane Wade», Dwyane Wade elogió a su antiguo equipo por la incorporación de Powell.

«En este punto de la carrera de Norman Powell, Miami es el lugar perfecto para que llegue a ese nivel del que estaba en la cúspide», dijo Wade. «Ese nivel de estrellas, siendo uno de los mejores jugadores. Como dijo, una vez Paul George A la izquierda, le abrió más las oportunidades y él brilló ”.

Wade continuó.

«Simplemente un gran competidor en el piso. Eso es lo que a Miami ama: Miami ama a los competidores, y Norman Powell es eso. Ese es otro paso en la dirección que desea ver a Miami volver a encaminar esto».

Powell tuvo una impresionante temporada 2024-25 con el Los clippers. Ahora, la esperanza será que pueda llevar eso a su campaña de debut con el Heat. Y aunque probablemente tendrá un papel diferente a lo que hizo bajo Ty Lue, hay muchas razones para creer que prosperará en su nuevo entorno. Quedará por ver si eso será suficiente para mover la aguja para Miami.