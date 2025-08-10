Norman Powell de Heat se vuelve real en el proceso de aclimatación

Norman Powell es el último miembro de la Miami Heat‘s lista. Se unió a la franquicia como parte de un intercambio de tres equipos que vio la parte de la franquicia con Kevin Love y Kyle Anderson.

En los últimos días, Powell ha estado trabajando con el equipo nacional jamaicano, con prácticas celebradas en Boca Raton, Florida. La ubicación de sus entrenamientos está dando a Powell la oportunidad de aclimatarse a su nuevo entorno.

Durante una discusión reciente con Anthony Chiang del Miami HeraldPowell explicó por qué está feliz de tener una ventaja al adaptarse a la vida cerca de su nueva base de Miami.

«Me está aclimatando», dijo Powell. «Ha sido increíble ser bienvenido aquí … Estar aquí en el sur de Florida, registrando el hotel, la gente ya sabe quién soy y me da la bienvenida y estoy entusiasmado de que yo esté en el calor».

Powell continuó.

«Ha sido increíble … ser cambiado al calor, estar tan cerca de donde jugaré y poder ir allí e ir a las instalaciones, busque un lugar para quedarse … Definitivamente es genial».

Powell probablemente será un miembro clave de la rotación de Erik Spoelstra la próxima temporada. Su defensa, anotación del perímetro y su capacidad para presionar el borde serán aspectos clave del sistema ofensivo de Miami.

Powell es poco probable que mueva la aguja para el calor

Durante una aparición reciente en el podcast «The All NBA», Tim Legler de ESPN explicó Por qué no cree Powell será una adición que se mueve con aguja para el calor.

Legler continuó.

Powell sin duda se sumará a las opciones ofensivas del Heat. Sin embargo, él no es el tipo de talento a nivel de estrella que impulsará la franquicia. Después de todo, Miami todavía se está ajustando a Jimmy ButlerLa salida a principios de este año.

Dwyane Wade Stamps Adición de Powell de Heat

Durante un episodio reciente de su podcast «Time Out With Dwyane Wade», la leyenda del calor compartió sus pensamientos sobre la última incorporación de su antiguo equipo.

«En este punto de la carrera de Norman Powell, Miami es el lugar perfecto para que llegue a ese nivel del que estaba en la cúspide», dijo Wade. «Ese nivel de estrellas, siendo uno de los mejores jugadores. Como dijo, una vez Paul George A la izquierda, le abrió más las oportunidades y él brilló ”.

Wade continuó.

«Simplemente un gran competidor en el piso. Eso es lo que a Miami ama: Miami ama a los competidores, y Norman Powell es eso. Ese es otro paso en la dirección que desea ver a Miami volver a encaminar esto».

Powell disfrutó de una temporada estelar para el Los clippers Durante la campaña 2024-25. En 60 juegos, promedió 21.8 puntos, 3.2 rebotes y 2.1 asistencias. Disparó 48.4% desde el campo y 41.8% desde lo profundo.

Sin duda, Miami esperará que pueda tener un impacto similar para la rotación de Spoelstra. Porque si lo hace, podría forzar su camino hacia el primer equipo All-Star de su carrera. Y si hay algo que el calor codifica, es un talento adicional de estrellas.