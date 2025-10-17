Norma sobre el uso de teléfonos móviles durante el sermón del viernes

Jacarta – Oraciones del viernes Es una obligación para todo musulmán varón maduro, inteligente y estable, excepto las mujeres, los niños pequeños, los enfermos y las personas en viaje (viajeros).

Lea también: Saltarse las oraciones del viernes 3 veces seguidas ¿Autoapóstatas? Esta es la explicación de MUI



Las oraciones del viernes constan de dos rak’ahs que reemplazan a la oración del mediodía y deben estar precedidas por dos sermón. ¿Es este sermón una condición válida para la oración del viernes, que incluye alabar a Dios, orar, orar por la piedad, recitar versos del Corán y orar por los musulmanes?

Como condición para la validez de las oraciones del viernes, escuchar el sermón del viernes es obligatorio según las opiniones de algunos ulemas (Hanafi, Hanbali, Maliki), mientras que otros consideran que hacerlo es sunnah (Shafi’i).

Lea también: MK decide que los fiscales OTT no necesitan permiso del Fiscal General



Sin embargo, los ulama están de acuerdo en que durante el sermón del viernes no se debe hablar ni descuidar el sermón del viernes, porque esto reducirá la recompensa e incluso hará que la oración sea en vano.



Oraciones del viernes en la mezquita Nabawi. Foto : H Eko Priliawito – VIVA.co.id

Lea también: Desaparecido hace mucho tiempo, Sahroni aparece ante el público con el título de Doctor en Derecho



A veces, bastantes congregaciones de oración del viernes no prestan atención al contenido del sermón. Incluso se vuelven creativos al pasar tiempo cuando el predicador está predicando, ya sea durmiendo, charlando, bromeando, leyendo folletos o jugando en el celular.

De hecho, se nos ordena escuchar el sermón del viernes con atención y atención.

Entonces, ¿cómo? ley ¿Estás jugando en tu teléfono móvil mientras se desarrolla el sermón del viernes?

Imam Hanafi, Maliki, Hambali y Auza’i dijeron que es obligatorio escuchar el sermón del viernes. Esta opinión es también la opinión de los amigos de Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar e Ibnu Mas’ud.

Insistieron en decir esto, considerando la importancia de escuchar el sermón, por lo que el Imam Abu Hanifah dijo:

«Todo lo que está prohibido durante la oración, también está prohibido hacerlo mientras se escucha el sermón», según el estudio ‘Jugar con el móvil durante el sermón del viernes’ Ruma Fiqh

Como comer, beber, hablar, orar, contestar saludos, bromear. Especialmente hasta jugar con el teléfono y Facebook. Si sólo recitan el tasbih, piensan que no se puede hacer durante el sermón, ¿qué pasa si juegan en teléfonos móviles?

En el libro Hashiyatul Jamal, Sheikh Sulaiman Al-Jamal, como se informa en la página Ministerio de Religión, El viernes 17 de octubre de 2025, dijo que cualquier cosa que perturbe su concentración mientras escucha el sermón del viernes es makruh, incluido caminar entre filas de otras congregaciones para repartir cajas de caridad, pasar papel y, por supuesto, jugar con teléfonos celulares.