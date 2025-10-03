Nominados y homenajeados Paula Abdul revelado para los premios de coreografía mundial

Paula Abdul está listo para ser honrado con el premio Legacy por sus distinguidas contribuciones al arte y la artesanía de la coreografía.

Abdul se celebrará en el 15 Premios de coreografía mundial. Han lanzado su lista de nominados antes de su ceremonia del 17 de noviembre.

The choreographers and teams behind “Wicked” (Christopher Scott), “Better Man” (Ashley Williams), “Emilia Pérez” (Damien Jalet), Dua Lipa’s “Illusion” video (Charm La’Donna), Childish Gambino’s “Little Foot Big Foot” video (Shay Latukolan), the “Wonderful World of Disney Holiday Spectacular” (Tessandra Chavez), the Grammy’s La actuación de «Fantasia» (Fátima Robinson), la actuación «I’m Just Ken» del Oscar (Mandy Moore) y «Beyoncé Bowl» (Tyrik J. Patterson, Charm La’donna, Christopher Grant, Parris Goebel) se encuentran entre los nominados de este año.

«Esta es una oportunidad única en la vida para ver el mejor contenido de baile del mundo en una etapa, solo para una noche», explica el fundador y productor Allen Walls.

Una cantante, bailarina, coreógrafa, actriz, actriz, productora y televisión ganadora del Premio Emmy and Grammy, ha exhibido sus talentos de coreografía tanto delante como detrás de la cámara durante una ilustre carrera. Es mejor conocida por su discografía de baile-pop y por servir como uno de los jueces inaugurales de «American Idol». Comenzó su carrera como animadora para los Lakers de Los Ángeles y luego se convirtió en la coreógrafa principal de The Laker Girls. También tiene créditos de coreografía en varias películas, como «Coming to America», «Jerry Maguire» y «American Beauty» y ha servido como juez en «The X Factor», «Live to Dance», «So You Think You Can Dance» y «The Masked Dancer»

El programa también contará con presentaciones en vivo de Asadi & Xye, Monika Felice Smith y JA Collective. «

La ceremonia tendrá lugar en el Avalon Hollywood en Los Ángeles.