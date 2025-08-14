Nominado de Emmy/Presidente de DGA Lesli Linka Glatter en los cambios en la dirección de la televisión

Hemos estado hablando mucho sobre las innovadoras nominaciones al Emmy este año, como Kathy Bates como la nominada a la actriz de drama más antiguo para «Matlock». Pero aquí hay otro para los libros de registro que han sido décadas en la creación: cinco de los seis nominados en la dirección de una serie o una categoría de cine limitada o de antología son mujeres: Shannon Murphy («Muriendo por sexo»), Helen Shaver («The Penguin»), Jennifer Getzinger («The Penguin»), Nicole Kassell («Sirens») y) y «) y») y Jennifer Getzinger («The Penguin»), Nicole Kassell («Sirens») Lesli Linka Glatter («Día cero»).

«Miro a todos los nominados de dirección en mi categoría, y son más del 90% de mujeres, lo que, en términos de cambio en el mundo, es extraordinario», dice Glatter. «Y el trabajo no podría ser más diferente … así es como el mundo está empezando a verse, para que ahora nos sintamos más representados y que nuestras historias se cuenten. Y esto es positivo para la narración de historias en todos los niveles».

No puedo evitar pensar que esta es una buena señal que todo el trabajo duro que esta industria ha puesto en representación está dando sus frutos. Glatter recuerda que a menudo fue la única mujer en un campo dominado por los hombres cuando comenzó a seguir una carrera en producción.

«Una de las cosas que me encanta de dirigir es que el camino de todos para hacer este trabajo loco y contar historias de esta manera extraordinaria es completamente diferente», dice. «Vengo de un campo predominantemente femenino en el baile, por lo que nunca pensé realmente en ser mujer».

Pero cuando Glatter hizo el cambio al negocio de la dirección, «Miré a mi alrededor y fui:» Ooh, no hay muchos de nosotros «. Así que decidí que era importante, una vez que estaba trabajando, tomar la mano de la próxima generación para abrir la puerta, porque estaba muy bien mentido cuando comencé a dirigir «.

Glatter da accesorios a los primeros mentores que eran hombres en gran medida de apoyo, incluidos Steven Spielberg y David Lynch: comenzó a trabajar en la histórica serie de los años ochenta de Spielberg «Amazing Stories» y luego en los «Twin Peaks» de Lynch.

Esos eran autores sumergiendo los dedos de los pies en la pantalla pequeña en un momento en que la mayoría de los cineastas menospreciaron en el medio. En aquel entonces, era un mundo tradicionalmente impulsado por el escritor, pero el movimiento hacia la televisión más prestigio en los últimos años, y la flexibilidad que conlleva contar historias en todas las formas y tamaños, ha sido «emocionante» para los directores, dice Glatter, a medida que juegan más en la caja de arena episódica.

«He sido bendecido de trabajar con escritores extraordinarios, y esa ha sido la colaboración clave», dice, señalando a personas como Alex Gansa en «Homeland» y David E. Kelley en «Love & Death». «Pero me han visto, y nos hemos visto, como socios en este proceso. Y la agenda es contar la mejor historia posible. Es un deporte de equipo colaborativo. Cuando esas asociaciones funcionan, es extraordinaria y cuando no lo hacen, es difícil. Pero nadie puede hacerlo todo. Todos necesitamos que cuenten historias de esta manera».

Pero se ha convertido en un momento difícil para la industria, incluso para los directores. Poniendo su gorra como presidenta de la DGA, Glatter dice que está preocupada por los efectos continuos del «triple golpe» de Covid, los ataques de Hollywood y los incendios de Los Ángeles.

«Estoy en un proyecto en este momento donde las personas trabajan en categorías muy por debajo de lo que normalmente hacen, porque no han trabajado durante un año y necesitan el trabajo», dice ella. «Todos esperábamos que la producción regresara, lo que no tiene. Sigo con la esperanza de que vuelva a construir, tal vez nunca en el grado en que la gente todavía necesita historias. Eso no ha desaparecido».

Glatter dice que todavía es optimista sobre el futuro, y es por eso que da este consejo a los aspirantes a directores: «Tienes que permanecer tenaz. Y toda esa tenacidad para poder ser un director, o cualquier camino que elijas en el cine, debes recordar la alegría. Este trabajo loco es maravilloso y loco, pero quiero hacerlo hasta que estoy rodando con mi set con mi caminata y Oxygen tanque». «. Afortunadamente, Glatter tiene mucho tiempo para llegar aún más terreno.