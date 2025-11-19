Nominadas AARP a Mejor Película: Pecadores, una batalla contra otra

AARP ha revelado los nominados para los premios anuales Movies for Grownups, con “Hamnet”, “A House of Dynamite”, “One Battle After Another”, “Sinners” y “Train Dreams” como las candidatas a mejor película.

La carrera por mejor actriz incluye a Laura Dern (“Is This Thing On?”), Jodie Foster (“A Private Life”), Lucy Liu (“Rosemead”), Julia Roberts (“After the Hunt”) y June Squibb (“Eleanor the Great”).

La categoría de mejor actor la tiene George Clooney (“Jay Kelly”), Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Joel Edgerton (“Train Dreams”), Ethan Hawke (“Blue Moon”) y Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”).

Los nominados a mejor director incluyen a Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”), Kathryn Bigelow (“A House of Dynamite”), Scott Cooper (“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”) y Spike Lee (“Highest 2 Lowest”).

«Estos nominados demuestran que la narración poderosa trasciende la edad», dijo el miércoles la directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, en un comunicado. «En AARP, creemos que la representación es importante, no solo para el público, sino también para la industria misma. Al honrar a estos actores y creadores, estamos arrojando luz sobre la riqueza, profundidad y diversidad de experiencias que merecen ser vistas y celebradas».

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 10 de enero de 2026 en Beverly Wilshire, un hotel Four Seasons en Beverly Hills, California. Alan Cumming regresa como anfitrión de los premios Movies for Grownups. que será transmitido por “Great Performances” el 22 de febrero de 2026 en PBS y la aplicación PBS.

​Vea la lista completa de nominados a continuación.

Mejor actriz de reparto: Regina Hall (“Una batalla tras otra”), Amy Madigan (“Armas”), Helen Mirren (“Adiós junio”), Gwyneth Paltrow (“Marty Supreme”) y Sigourney Weaver (“Avatar: fuego y ceniza”)

Mejor actor de reparto: Benicio Del Toro (“Una batalla tras otra”), Delroy Lindo (“Sinners”), Sean Penn (“Una batalla tras otra”), Michael Shannon (“Nuremberg”) y Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”)

Mejor Director: Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), Kathryn Bigelow (“Una casa de dinamita”), Scott Cooper (“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”) y Spike Lee (“Highest 2 Lowest”)

Mejor guionista: Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), Noah Baumbach y Emily Mortimer (“Jay Kelly”), Bradley Cooper, Will Arnett y Mark Chappell (“Is This Thing On?”), Julian Fellowes (“Downton Abbey: The Grand Finale”) y James Vanderbilt (“Nuremberg”)

Mejor reparto: “Una casa de dinamita”, “Jay Kelly”, “Nuremberg”, “Una batalla tras otra”, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

Mejor Película Intergeneracional: “Leonor la Grande”, “El autobús perdido”, “Familia de alquiler”, “Rosemead”, “Valor sentimental”

Mejor película de época: «Dead Man’s Wire», «Marty Supreme», «Nuremberg», «Sinners», «Springsteen: Líbrame de la nada»

Mejor Documental: “Convertirse en Led Zeppelin”, “Cover Up”, “My Mom Jayne”, “Riefenstahl”, “Stiller & Meara: Nothing Is Lost”

Mejor Película en Lengua Extranjera: “Fue sólo un accidente”, “No hay otra opción”, “Nouvelle Vague”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”

Mejor Serie de TV o Serie Limitada: “Adolescencia”, “Hacks”, “The Pitt”, “The Studio”, “The White Lotus”

Mejor actor (TV): Walton Goggins (“El loto blanco”), Stephen Graham (“Adolescencia”), Gary Oldman (“Slow Horses”), Pedro Pascal (“The Last of Us”), Noah Wyle (“The Pitt”)