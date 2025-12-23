Nominaciones al Pro Bowl para los CB de los Eagles, Cooper DeJean y Quinyon Mitchell

La coronación ya llegó para Águilas de Filadelfia esquineros Quinyon Mitchell y Cooper DeJean en 2024, cuando el dúo novato se convirtió en estrella de una defensa que logró una victoria 40-22 sobre los Jefes de Kansas City en el Super Bowl LIX.

Ahora, hay otra pluma en el sombrero para DeJean y Mitchell, ya que ambos fueron nombrados Pro Bowlers por primera vez en 2025.

“Los esquineros de los Philadelphia Eagles, Cooper DeJean y Quinyon Mitchell, Patriotas de Nueva Inglaterra esquinero cristian gonzalez, vaqueros de dallas receptor George Pickens, Delfines de Miami El corredor De’Von Achane y un trío de linieros de los Denver Broncos se encuentran entre las selecciones por primera vez al Pro Bowl para las plantillas de 2026, como lo anunció la liga el martes”. Jayna Bardahl del Athletic Escribió el 23 de diciembre.

DeJean se ha establecido como posiblemente el mejor cornerback níquel de la NFL en su segunda temporada, mientras que Mitchell ha hecho lo mismo como cornerback externo.

Los Eagles consiguieron el título de la División Este de la NFC y un boleto a los playoffs con su victoria sobre los Comandantes de Washington en la semana 16.

DeJean y Mitchell fueron 2 de 5 Eagles seleccionados para el Pro Bowl junto con el apoyador interno. Zack Bauntackle defensivo Jalen Carter y centro Cam Jurgens. Es la segunda selección consecutiva al Pro Bowl para Baun, Carter y Jurgens.

Mitchell domina desde el inicio de la temporada de novatos

Mitchell fue un abridor listo para los Eagles desde el momento en que fue seleccionado proveniente de Toledo en la primera ronda (N° 22 en general) en el Draft 2024 de la NFL – sólo 18 puestos por delante de DeJean en la segunda ronda (número 40 en general).

Fue dominante como novato y de alguna manera amplió eso en su segunda temporada y ahora podría ser el principal esquinero de cobertura de la NFL detrás de apenas Broncos de Denver superestrella y actual Jugador Defensivo del Año de la NFL Patricio Surtain II.

En 8 juegos esta temporada, Mitchell ha permitido menos de 10 yardas en recepción.

«16 CB han jugado más de 500 jugadas de cobertura en 2025, según PFF». Anthony DiBona del Philly Special escribió en X. “Sólo uno de esos CB no ha permitido un TD… Quinyon Mitchell!”

“¿Qué más puedo decir?” Página de Jonny de Bleeding Green escribió en X. «(Mitchell) está teniendo la mejor temporada que he visto de un esquinero de los Eagles desde que estudié adecuadamente la película. Si tuviera más intercepciones, obtendría más reconocimiento nacional».

DeJean se convirtió en un nombre familiar al ganar el Super Bowl

Todos los aficionados al fútbol del mundo conocieron el nombre de DeJean cuando electrizó a la multitud en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans con un Devolución de intercepción de 38 yardas para touchdown contra los Chiefs para darle a su equipo una ventaja de 17-0 con 7:03 restantes en el segundo cuarto del Super Bowl LIX, y lo hizo en su cumpleaños número 22.

DeJean eliminó al mariscal de campo de los Chiefs Patricio Mahomes y se abrió camino a través del campo y encontró basura en la zona de anotación, lo que desató una celebración salvaje en la banca de los Eagles. También fue la primera intercepción en la carrera de DeJean.

El año pasado, la inserción de DeJean en la alineación titular resultó ser un punto de inflexión para los Eagles. Este año ha estado liderando desde el principio.

“Quinyón Mitchell y Cooper DeJean son los primeros esquineros de los Eagles en llegar a un equipo de Pro Bowl en su segunda temporada desde el miembro del Salón de la Fama Eric Allen en 1989”. Dave Zangaro de NBC Sports Filadelfia escribió en X.