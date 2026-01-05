Nominaciones al premio Set Decorators Society 2026: Marty Supreme, Bugonia

“Marty Supreme” y “Bugonia” están entre los nominados a los 2026 Set de premios de la Sociedad de Decoradores de América.

Los premios celebran la excelencia en el arte de la decoración de escenarios cinematográficos en las categorías de decoración y diseño.

“One Battle After Another”, “Sinners”, “Wicked: For Good” y “Frankenstein” también se encuentran entre las nominadas.

Con “Marty Supremo” diseñador de producción Jack Fiskquien aún no ha ganado un Premio de la Academia, trabajó estrechamente con el director Josh Safdie para imaginar algunas de las escenas más importantes de la película, incluida la sala de tenis de mesa que frecuenta Marty Mauser y que está basada en el Broadway Table Tennis Club de Lawrence.

“James Price de Bugonia Sabía que tenía que crear espacios contrastantes: el mundo corporativo de Michelle, su casa ultramoderna y la casa atrapada en el tiempo de Teddy y Don que parecía vieja y rancia. Al mismo tiempo, al crear esos espacios, sabía que podía ocultar a plena vista todas las pistas que hablaban de los personajes y sus respectivas historias.

Con “Sinners”, Hannah Beachler terminó construyendo un mundo profundamente investigado y meticulosamente elaborado, lleno de referencias culturales y huevos de Pascua. Pero la película es más que una película de vampiros: habla del folclore, la espiritualidad, la historia y la cultura.

Ganador del oscar del año pasado Natalia Crowley (“Wicked”) encontró formas de expandir el mundo en su conclusión, “For Good”. Entre esos nuevos decorados se encontraban el apartamento de Glinda, el castillo flotante Kiamo Ko y el escondite en el bosque de Elphaba.

Cuando guillermo del toro llamó al diseñador de producción Tamara Deverell trabajar en “frankenstein”, una cosa estaba clara: no habría pantalla verde; todo estaría hecho a mano desde cero. «Teníamos 20 escultores trabajando en un momento dado», dice Deverell.

El premios SDSA se entregará el 21 de febrero en Los Ángeles.

La lista completa de nominaciones se encuentra a continuación.

Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje contemporáneo

“BUGONIA”

Decoración del escenario de Prue Howard

Diseño de producción por James Price

«F1»

Decoración del decorado de Andrew McCarthy SDSA y Véronique Melery

Diseño de producción por Mark Tildesley y Ben Munro

“JAY KELLY”

Decoración del decorado de Véronique Melery y Meg Everist

Diseño de producción por Mark Tildesley

“UNA BATALLA TRAS OTRA”

Decoración del escenario por Anthony Carlino SDSA

Diseño de producción por Florencia Martín

“DESPERTA HOMBRE MUERTO: UN MISTERIO DE LOS CUCHILLOS”

Decoración del escenario de Kathryn Pyle

Diseño de producción por Rick Heinrichs

Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje de época

“DOWNTON ABBEY: LA GRAN FINAL”

Decoración del escenario de Linda Wilson

Diseño de producción por Donal Woods

“HAMNET”

Decoración del set de Alice Felton SDSA

Diseño de producción por Fiona Crombie

“MARTY SUPREMO”

Decoración del escenario de Adam Willis

Diseño de producción por Jack Fisk

“PECADORES”

Decoración del set de Monique Champagne SDSA

Diseño de producción por Hannah Beachler

“SPRINGSTEEN: LÍBRAME DE LA NINGUNA PARTE”

Decoración del escenario por Kris Moran

Diseño de producción por Stefania Cella

Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje de fantasía o ciencia ficción

“AVATAR: FUEGO Y CENIZA”

Decoración del escenario por Vanessa Cole

Diseño de producción por Dylan Cole y Ben Procter.

“LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS”

Decoración del escenario de Jille Azis

Diseño de producción por Kasra Farahani

“FRANKENSTEIN”

Decoración del escenario de Shane Vieau SDSA

Diseño de producción por Tamara Deverell

“CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN”

Decoración del set de Daniel Birt SDSA

Diseño de producción por Dominic Watkins

«SUPERHOMBRE»

Escenografía de Rosemary Brandenburg SDSA

Diseño de producción por Beth Mickle

Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje de comedia o musical

“VIERNES MÁS EXTRAÑO”

Decoración del escenario por Brandi Kalish SDSA

Diseño de producción por Kay Anna Lee

“BESO DE LA MUJER ARAÑA”

Decoración del escenario por Andrew Baseman SDSA

Diseño de producción por Scott Chambliss

“EL ESQUEMA FENICIO”

Decoración del escenario de Anna Pinnock

Diseño de producción por Adam Stockhausen

“HOMBRE DEL TECHO”

Decoración del escenario por Kendall Anderson SDSA

Diseño de producción por Inbal Weinberg

“MALVADOS: PARA BIEN”

Decoración del set de Lee Sandales

Diseño de producción por Nathan Crowley