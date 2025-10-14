Nominaciones a los premios Critics Choice Documentary Awards 2025

La Critics Choice Association ha anunciado los nominados para la décima edición anual Premios al documental Critics Choiceen honor a los logros destacados del año en el cine de no ficción.

Encabeza las nominaciones de este año “Orwell: 2+2=5”, que obtuvo siete nominaciones, incluyendo largometraje documental, director de Raoul Peck, edición, música, narración de Damian Lewis, documental de archivo y documental político.

Netflix”El vecino perfecto”, que fue adquirida después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, recibió seis nominaciones, incluida la de mejor largometraje documental y documental sobre crímenes reales.

En homenaje a los destacados logros del año en el cine de no ficción, los ganadores se revelarán en un evento de gala el 9 de noviembre en el Edison Ballroom de Manhattan, presentado por el actor, escritor y productor Aasif Mandvi. La ceremonia está producida por Bob Bain de Bob Bain Productions y Joey Berlin de Berlin Entertainment. National Geographic Documentary Films actúa como patrocinador de Catalyst.

Los miembros de la CCA que tienen experiencia en el campo documental seleccionan a los nominados. En la ceremonia del año pasado, “Super/Man: The Christopher Reeve Story” y “Will and Harper” empataron en el premio al mejor largometraje documental.

«Las películas y series nominadas este año nos recuerdan cómo la narración documental puede iluminar la verdad, inspirar empatía y profundizar nuestra comprensión del mundo», dijo Christopher Campbell, vicepresidente de documentales de la Critics Choice Association. «Estamos encantados de reconocer a los cineastas cuya visión y dedicación mantienen la evolución de esta forma de arte».

Como se anunció anteriormente, el premio Critics Choice Impact será para el legendario documentalista Ken Burns, presentado por Christine Baranski. El premio reconoce a los cineastas cuyo trabajo ha iluminado la historia, inspirado el discurso público y profundizado la comprensión cultural, un legado que Burns ha encarnado a lo largo de sus décadas de carrera. Además, Heidi Ewing y Rachel Grady recibirán el premio Pennebaker de la CCA (anteriormente premio Critics Choice Lifetime Achievement Award), presentado por la viuda y colaboradora de DA Pennebaker, Chris Hegedus. El honor celebra a los artistas que han hecho contribuciones duraderas al cine documental.

La lista completa de nominados se encuentra a continuación:

Mejor largometraje documental

“2000 metros hasta Andriivka” (Artículos de primera línea / The Associated Press)

“La solución de Alabama«(HBO Máx.)

“Apocalipsis en el trópico” (Netflix)

“Encubrimiento” (Netflix)

“¡Presidente sordo ahora!” (Apple TV)

“Orwell: 2+2=5” (Neón)

“Pee-wee como él mismo” (HBO Max)

“El vecino perfecto” (Netflix)

“Riefenstahl” (Kino Lorber)

“El cuento de Silyan” (National Geographic)

Mejor director

Mstyslav Chernov – “2000 metros hasta Andriivka” (Artículos de primera línea / The Associated Press)

Petra Costa – “Apocalipsis en el trópico” (Netflix)

Nyle DiMarco y Davis Guggenheim – “¡Presidente sordo ahora!” (Apple TV)

Geeta Gandbhir – “El vecino perfecto” (Netflix)

Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman – “La solución de Alabama” (HBO Max)

Raoul Peck – “Orwell: 2+2=5” (Neón)

Mejor ópera prima documental

“Arte para todos” (Tremolo Productions)

“Gran Robo Hamlet” (Mubi)

“Mi mamá Jayne: una película de Mariska Hargitay” (HBO Max)

“Seeds” (Películas de Interior)

“Stiller & Meara: Nada está perdido” (Apple TV)

“Strange Journey: La historia de Rocky Horror” (estación Margot)

Mejor fotografía

Ben Bernard – “Arquitectón” (A24)

Jean Dakar – “El cuento de Silyan” (National Geographic)

Elizabeth Lo – “Mistress Dispeller” (osciloscopio)

Lars Erlend Tubaas Øymo y Tor Edvin Eliassen – «Cuentos populares» (Magnolia Pictures)

Brittany Shyne – “Seeds” (Películas de interiores)

Toby Strong, Doug Anderson (Fotografía submarina) – “Océano con David Attenborough” (National Geographic)

Mejor edición

Michael Harte – “¡Presidente sordo ahora!” (Apple TV)

James Lester y Oz Rodríguez, John MacDonald (Music Montage) – “Damas y caballeros… 50 años de música SNL” (NBC)

Viridiana Lieberman – “La vecina perfecta” (Netflix)

Page Marsella – “La solución de Alabama” (HBO Max)

Michelle Mizner – “2000 metros hasta Andriivka” (Artículos de primera línea / The Associated Press)

Alexandra Strauss – “Orwell: 2+2=5” (Neón)

Mejor puntuación

Alexei Aigui – “Orwell: 2+2=5” (Neón)

Kris Bowers – “Los ojos de Ghana” (Breakwater Studios / Higher Ground Media)

Laura Heinzinger – “La vecina perfecta” (Netflix)

Claudia Sarne – “Amor + Guerra” (National Geographic)

Sam Slater – “2000 metros hasta Andriivka” (Funciones de primera línea / The Associated Press)

Paweł Szymański – “Trains” (EPF Media / Drygas Film Production)

Mejor Narración

“2000 metros hasta Andriivka” (Frontline Features / The Associated Press) — Escrito por Mstyslav Chernov, interpretado por Mstyslav Chernov

“La Revolución Americana” (PBS) – Escrita por Geoffrey C. Ward, interpretada por Peter Coyote

“The Americas” (NBC) – Escritores por determinar, interpretado por Tom Hanks

“Apocalipsis en los trópicos” (Netflix) — Escrito por Petra Costa, interpretado por Petra Costa

«¡Pulpo!» (Prime Video) – Escrito por Gabriel Bisset-Smith, interpretado por Phoebe Waller-Bridge

“Orwell: 2+2=5” (Neón) — Escrito por George Orwell, adaptado por Raoul Peck, interpretado por Damian Lewis

Mejor documental de archivo

“Uno a uno: John y Yoko” (Magnolia Pictures)

“Orwell: 2+2=5” (Neón)

“El vecino perfecto” (Netflix)

“Riefenstahl” (Kino Lorber)

“Trenes” (EPF Media / Drygas Film Production)

“OMC/99” (Características de la sirena de niebla)

Mejor Documental Histórico

“La Revolución Americana” (PBS)

“Encubrimiento” (Netflix)

“Los ojos puestos en el premio III: Los que creemos en la libertad no podemos descansar 1977-2015” (HBO Max)

“Huracán Katrina: carrera contra el tiempo” (National Geographic)

“Número uno en la hoja de llamadas” (Apple TV)

“Riefenstahl” (Kino Lorber)

Mejor documental biográfico

“John Candy: Me gusto” (Prime Video)

“Amor + Guerra” (National Geographic)

“Señor Scorsese” (Apple TV)

“Mi mamá Jayne: una película de Mariska Hargitay” (HBO Max)

“Pee-wee como él mismo” (HBO Max)

“Stiller & Meara: Nada está perdido” (Apple TV)

Mejor documental musical

“Convertirse en Led Zeppelin” (Sony Pictures Classics)

“Billy Joel: Y así sigue” (HBO Max)

“Bono: Historias de rendición” (Apple TV)

“Nunca termina, Jeff Buckley” (Magnolia Pictures)

“Damas y caballeros… 50 años de música SNL” (NBC)

«¡Vidas astutas! (también conocido como La carga del genio negro)» (Hulu)

Mejor documental político

“La solución de Alabama” (HBO Max)

“Apocalipsis en el trópico” (Netflix)

“¡Presidente sordo ahora!” (Apple TV)

“Los Bibliotecarios” (Lente Independiente)

“Mis amigos indeseables: Parte I – Último aire en Moscú” (Marminchilla)

“Orwell: 2+2=5” (Neón)

Mejor documental de ciencia/naturaleza

“Las Américas” (NBC)

“Zoológico Checkpoint” (Abramorama)

“Los últimos rinocerontes: una nueva esperanza” (National Geographic)

“Océano con David Attenborough” (National Geographic)

«¡Pulpo!» (Vídeo principal)

“Pangolín: El viaje de Kulu” (Netflix)

Mejor documental deportivo

“Los novios de Estados Unidos: las porristas de los Dallas Cowboys” (Netflix)

“El equipo de Estados Unidos: El jugador y sus vaqueros” (Netflix)

“Grandes sueños: Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2024” (ESPN Films)

“Prensa en toda la cancha” (ESPN+)

“Southpaw: La vida y el legado de Jim Abbott” (ESPN)

“Vencemos al Dream Team” (HBO Max)

Mejor documental sobre crímenes reales

“La solución de Alabama” (HBO Max)

“Gone Girls: El asesino en serie de Long Island” (Netflix)

“El vecino perfecto” (Netflix)

“Depredadores” (Películas Documentales de MTV / Paramount+)

“Número desconocido: El bagre de la escuela secundaria” (Netflix)

“Los asesinatos de la tienda de yogures” (HBO Max)

Mejor Cortometraje Documental

“Todas las habitaciones vacías” (Netflix)

“Aula 4” (PBS)

“El diablo está ocupado” (HBO Max)

“Éxodo” (condado de Park)

“El violinista en la luna: judaísmo en el espacio” (Ironbound Films)

“Las cenizas de Sallie” (Robi Creative)

“Salvando a Superman” (Centralita)

“Shanti monta una escopeta” (Voyager)

Mejor serie documental limitada

“La Revolución Americana” (PBS)

“Los ojos puestos en el premio III: Los que creemos en la libertad no podemos descansar 1977-2015” (HBO Max)

“Gone Girls: El asesino en serie de Long Island” (Netflix)

“Huracán Katrina: carrera contra el tiempo” (National Geographic)

“Ciudad Mágica: Una Fantasía Americana” (Starz)

“Señor Scorsese” (Apple TV)

“SNL50: Más allá del sábado por la noche” (Peacock)

“Los asesinatos de la tienda de yogures” (HBO Max)

Mejor serie documental en curso

“30 por 30” (ESPN Films)

“Maestros americanos” (PBS)

“El viajero reacio” (Apple TV)

“Viaje solo con Tracee Ellis Ross” (canal Roku)

“Traficada con Mariana van Zeller” (National Geographic)

“Trainwreck” (Netflix)

Lista de películas con más de tres nominaciones: