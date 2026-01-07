Nominaciones a los premios Art Directors Guild Awards 2026: lista completa

“Pecadores” (Hannah Beachler), “Frankenstein” (Tamara Deverell), “Malvados: para siempre” (Natalia Crowley) y “F1” (Ben Munro y Mark Tildesley) se encuentran entre las películas nominadas por el Gremio de directores de arte (IATSE Local 800) por su 30° Premio a la Excelencia en Diseño de Producción en las categorías de cine, televisión, comerciales y videos musicales.

También están nominados los diseñadores de producción detrás. Taylor Swift “El destino de Ofelia” (Ethan Tobman) y Lady Gaga Vídeos musicales de “Abracadabra” (Wesley Goodrich).

El ADG divide las películas de acción real en tres categorías: largometrajes de época, largometrajes de fantasía y largometrajes contemporáneos. “Hamnet” (Fiona Crombie), “Marty Supremo” (Pez Jack) y “The Phoenician Scheme” (Adam Stockhausen) completan la categoría de películas de época.

En la carrera por largometrajes de fantasía, están nominados “Avatar: Fire and Ash” (Dylan Cole, Ben Procter), “The Fantastic Four: First Steps” (Kasra Farahani), “Mickey 17” (Fiona Crombie), “Superman” (Beth Mickle) y el ganador del año pasado “Wicked: For Good” (Crowley).

En la categoría de cine contemporáneo, los diseñadores de producción de “Bugonia” (James Price), “F1” (Ben Munro, Mark Tildesley), “Mission: Impossible – The Final Reckoning” (Gary Freeman), “One Battle After Another” (Florencia Martin) y “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” (Rick Heinrich) se encuentran entre los nominados.

Por el lado de la televisión, “The Bear”, “Stranger Things” y “The Studio” se encuentran entre los programas nominados.

Durante los últimos tres años, los homenajeados de ADG han coincidido con los ganadores del Oscar al diseño de producción. La ganadora del premio ADG del año pasado, “Wicked”, se llevó a casa el Oscar. Antes de eso, “Poor Things” (Shona Heath y James Price) y “Dune” (Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos) también ganaron el Oscar al diseño de producción.

El evento será producido por Megan Elizabeth Bell, Michael Allen Glover y Tom Wilkins.

«Al conmemorar el 30º aniversario de los Premios a la Excelencia en Diseño de Producción, celebramos no sólo los logros sobresalientes del año pasado, sino también tres décadas de arte visionario que han definido la narración visual del cine y la televisión», dijo Dina Lipton, presidenta del Art Directors Guild. «Este hito honra a los directores de arte, ilustradores, artistas de guiones gráficos, escenógrafos, artistas gráficos y escénicos y a todas las mentes creativas que trabajan en el departamento de arte y continúan cautivando e inspirando al público en todo el mundo».

Bell, Glover y Wilkins dijeron: «Esta 30ª edición de los Premios ADG anuales marca un momento significativo en la historia de nuestra industria, ya que reconocemos la notable creatividad e innovación que impulsan el diseño de producción. Nos sentimos honrados de reunir a la comunidad creativa para celebrar el trabajo destacado de este año en el cine, la televisión y más allá, y para rendir homenaje a los artistas legendarios cuyas contribuciones de toda la vida han ayudado a dar forma al arte y la artesanía de nuestra profesión».

La ceremonia tendrá lugar el 28 de febrero en el InterContinental Los Angeles Downtown.

NOMINADOS A LARGOMETRAJE:

LARGOMETRAJE DE ÉPOCA

“Frankenstein”

Diseñador de producción: Tamara Deverell

«Hamnet»

Diseñador de producción: Fiona Crombie

“Marty Supremo”

Diseñador de producción: Jack Fisk

“El plan fenicio”

Diseñador de producción: Adam Stockhausen

“Pecadores”

Diseñador de producción: Hannah Beachler

LARGOMETRAJE DE FANTASÍA

“Avatar: Fuego y Ceniza”

Diseñadores de producción: Dylan Cole, Ben Procter

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos”

Diseñador de producción: Kasra Farahani

“Mickey 17”

Diseñador de producción: Fiona Crombie

«Superhombre»

Diseñador de producción: Beth Mickle

“Malvados: para siempre”

Diseñador de producción: Nathan Crowley

LARGOMETRAJE CONTEMPORÁNEO

“Bugonia”

Diseñador de producción: James Price

«F1»

Diseñadores de producción: Ben Munro, Mark Tildesley

“Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final”

Diseñador de producción: Gary Freeman

“Una batalla tras otra”

Diseñadora de Producción: Florencia Martín

“Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”

Diseñador de producción: Rick Heinrichs

LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

“Los malos 2”

Diseñador de producción: Luc Desmarchelier

“Elio”

Diseñador de producción: Harley Jessup

“Cazadores de demonios del KPop”

Diseñadores de producción: Mingjue Helen Chen, Dave Bleich

“La película Bob Esponja: Búsqueda de Squarepants”

Diseñador de producción: Sean Haworth, Diseñador de producción de animación: Pablo R. Mayer

“Zootopia 2”

Diseñador de producción: Cory Loftis

NOMINADOS DE TELEVISIÓN:

SERIE DE UNA SOLA CÁMARA DE PERÍODO DE UNA HORA

“La edad dorada” – Si quieres cocinar una tortilla

Diseñador de producción: Bob Shaw

“Casa de Guinness” – Episodio 101

Diseñadores de producción: Richard Bullock

“It: Bienvenido a Derry” – The Blackspot

Diseñador de producción: Paul Austerberry

“1923” – Envuélvete en el terror

Diseñadores de producción: Cary White, Lisa Ward

“Palm Royale” – Maxine bebe Martini’s ahora, Maxine da un viraje

Diseñador de producción: Jon Carlos

SERIE DE FANTASÍA DE UNA HORA CON UNA SOLA CÁMARA

“Andor”- ¿Quién eres?

Diseñador de producción: Luke Hull

“Alien: Tierra” – El País de Nunca Jamás

Diseñador de producción: Andy Nicholson

“The Last of Us” – Día uno

Diseñador de producción: Don MacAulay

“Cosas más extrañas” Capítulo cuatro: Hechicero

Diseñador de producción: Chris Trujillo

“Miércoles” Capítulo cuatro – Si estos males pudieran hablar

Diseñador de producción: Mark Scruton

SERIE CONTEMPORÁNEA DE UNA HORA DE UNA SOLA CÁMARA

«Más» – Granada

Diseñador de producción: Denise Pizzini

«Indemnización» – Chikhai Bardo

Diseñador de producción: Jeremy Hindle

“Caballos lentos” – Incomunicados, Cuentos fantásticos

Diseñador de producción: Choi Ho Man

“La fosa” – 7:00 a.m.

Diseñadora de producción: Nina Ruscio

“El Loto Blanco” – Amor Fati

Diseñadora de producción: Cristina Onori

PELÍCULA DE TELEVISIÓN O SERIE LIMITADA

«Adolescencia»

Diseñador de producción: Adam Tomlinson

“Black Mirror: USS Callister: Hacia el infinito”

Diseñador de producción: Miranda Jones

“Conejo Negro”

Diseñador de producción: Alex DiGerlando

“Muerte por un rayo”

Diseñador de producción: Gemma Jackson

“Monstruo: La historia de Ed Gein”

Diseñador de producción: Matthew Flood Ferguson

SERIE DE MEDIA HORA CON UNA SOLA CÁMARA

“El Oso”- Osos

Diseñador de producción: Merje Veski

“Hacks” – Una pendiente resbaladiza

Diseñador de producción: Rob Tokarz

“Robot asesino” – Comercio libre

Diseñador de producción: Sue Chan

“Sólo asesinatos en el edificio” – La casa siempre…

Diseñador de producción: Patrick Howe

“El Estudio” – La Nota

Diseñador de producción: Julie Berghoff

SERIE MULTICÁMARA

“Moderno de mediados de siglo” – Adiós, George

Diseñador de producción: Glenda Rovello

“Moderno de mediados de siglo” – Ama a tu prójimo

Diseñador de producción: Greg J. Grande

“La casa de papá” – “Baby Girl”, “Magic Shine Again”

Diseñador de producción: Aiyana Trotter

“Vampirina: Vampiro Adolescente” – Primera Pesadilla

Diseñador de producción: Maggie Ruder

“Magos más allá de Waverly Place” – El mago del fin del mundo Parte II

Diseñador de producción: Kelly Hogan

SERIE VARIEDAD O REALIDAD

“Bailando con las estrellas” – Noche malvada

Diseñador de producción: James Yarnell

“¡Jimmy Kimmel Live!” – Jimmy Kimmel Live Brooklyn

Diseñador de producción: David Ellis

The Late Show con Stephen Colbert: «Kids Pitch»

Diseñadores de producción: Jim Fenhagen, Larry Hartman

“Saturday Night Live” – Presentadora de Lady Gaga

Diseñadores de producción: Akira Yoshimura, Keith Ian Raywood, N. Joseph de Tullio, Andrea Purcigliotti

“El juego del calamar: El desafío” – Captura

Diseñadores de producción: Mathieu Weekes, Ben Norman

VARIEDAD ESPECIAL

“Atsuko Okatsuka: Padre”

Diseñador de producción: Gary Kordan

“Miley Cyrus: algo hermoso”

Diseñador de producción: David Meyer

“78ª edición anual de los premios Tony con la presentadora Cynthia Erivo”

Diseñador de producción: Steve Bass

“SNL 50: El especial de aniversario”

Diseñadores de producción: Akira Yoshimura, Keith Ian Raywood, N. Joseph De Tullio

“Wicked: Una noche maravillosa”

Diseñador de producción: Misty Buckley

COMERCIALES

Anderson: “Confíe su hogar a Anderson”

Diseñador de producción: Natalie Groce

Prada: “Bolso Galería”

Diseñadora de Producción: Florencia Martín

State Farm “Batman contra Bateman”

Diseñador de producción: David Skinner

Objetivo: «Entra en las vacaciones»

Diseñador de producción: Nelson Coates

Xbox: ROG Xbox Ally – “Bailando en la oscuridad – Tráiler de lanzamiento”

Diseñadora de Producción: Florencia Martín

VIDEOS DE FORMATO CORTO Y MUSICALES

Apple – Algún día de Spike Jonze: “AirPods 4 con cancelación activa de ruido”

Diseñador de producción: Shane Valentino

Coldplay: “Todo mi amor”

Diseñadora de Producción: Florencia Martín

Lady Gaga: “Abracadabra”

Diseñador de producción: Wesley Goodrich

Sabrina Carpenter: “Lágrimas”

Diseñador de producción: Brittany Porter

Taylor Swift: “El destino de Ofelia”

Diseñador de producción: Ethan Tobman