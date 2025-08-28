Nomi Rapace es la Madre Teresa en la ‘Madre’ de Teona Strugar Mitevska

Teona Strugar Mitevska asumir Madre Teresa en Venecia se estrena «Madre». Su objetivo es «desmitificar el santo perfecto», con la ayuda de Noomi rapaceelenco en el papel principal.

«Era esencial mostrarle a su humanidad y no a su grandeza. Celos, deseo, ira. ¿Cómo puedes ser bueno si no conoces lo malo?» pregunta el director macedonio. «Estamos abiertos a mirar más allá de los mitos masculinos. Alexander Sokurov hizo su ‘tetralogía de poder’ sobre Hitler y Lenin y todos lo aceptaron. Pero cuando se trata de mujeres … incluso yo soy un prisionero de lo que se supone que debo representar».

El director dice que Rapace buscó la vulnerabilidad del ganador del Premio Nobel de la Paz. «Noomi es fuerte y audaz, y es evidente. Pero nadie es solo fuerte y feroz, y nadie es solo un santo. Tuvimos que encontrar su fragilidad y sus imperfecciones. Su lado humano, su lado imperfecto, su lado infantil, su lado obsesivo».

Conocido por el galardonado drama «Dios existe, su nombre es Petrunija» y «El hombre más feliz del mundo», se le pidió a Strugar Mitevska que hiciera un documental sobre la Madre Teresa hace 15 años.

«Ella proviene de mi país, de mi ciudad. Era una albanesa de Macedonia, de Skopje, así que crecí con su legado», recuerda.

«Tuvimos la oportunidad de entrevistar a cuatro monjas que la conocían. Una de ellas dijo: ‘Venía a mi oficina, movía los muebles y decía que mañana voy a Filipinas’. Ella realmente creó un ejército.

En la película, ambientada en 1948 en el transcurso de solo siete días, Teresa, madre superior del convento de las Hermanas de Loreto, tiene más de 30 años. Ella está en Kolkata, esperando salir del monasterio y crear un nuevo pedido. Pero su posible sucesor, la monja polaca Agnieszka (Sylvia Hoeks), está ocultando un secreto.

«Ella no siguió las reglas; no le importaba.

«Necesitaba 50 años para tener la confianza de Xavier Dolan, quien lo tenía cuando tenía solo 18 años. La confianza en mí mismo, en el derecho a la mirada femenina y contando historias de manera diferente. Esta película es una encarnación de la misma».

La oposición de la madre Teresa a la anticoncepción y el aborto, así como las acusaciones de atención inadecuada, la convirtió en una figura controvertida a lo largo de los años.

«Me llevó mucho tiempo entender que era un producto de un momento determinado y el entorno del que era parte. Ella era una monja católica. Es importante hablar de eso hoy porque para mí, el aborto es un derecho humano básico. Todas las controversias, descubrí un ícono feminista «.

Es necesario sacar a los personajes femeninos históricos de los libros escolares y mostrarlos bajo una luz diferente, dice ella. «Se lo debemos a las generaciones futuras y a las mujeres del mundo». Pero las comunidades religiosas podrían verse sorprendidas por la versión de Strugar Mitevska sobre la Madre Teresa, quien fue canonizada por el Papa Francisco en 2016.

«Era importante entender quién es este santo. ¿Es una santa? No creo que debas ser castigado por cuestionar cosas, pero esto no puedo controlar. ¿Tengo miedo? Por supuesto que me temo», dice ella.

Strugar Mitevska basó el guión, coescrito con Goce Smrevski y Elma Tataragić, en las entrevistas de la Madre Teresa, las memorias «Come Be My Light» y sus diarios.

«Todas estas cosas que está cuestionando en la película, desde la maternidad hasta la ambición, e incluso a Dios, eran parte de sus escritos personales. Hubo algunos días oscuros en los que se preguntaba quién era en el mundo. Su cercanía con un hombre, su confesor Padre Van Exem, fue cuestionado por su congregación.

Ella agrega: «Nunca iba a hacer una película biográfica tradicional. Pero la película estará en los cines en todas partes, así que estoy listo para comenzar una conversación».

Producido por Entre Chien et Loup, hermanas y hermano Mitevski, Rainy Days Prods., Frau Film, SCCA/Pro.BA y Raging Films, «Mother» es vendido por Kinology.