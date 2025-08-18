Nombres famosos que van desde John Kei hasta Gregory Ronald Tannur pueden remisión el 80º Día de la Independencia de Indonesia

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la República de Indonesia se colorea al dar remisión a 1.555 reclusos en la Penitenciaría de Salemba, Yakarta.

Leer también: La Fuerza de Tarea de TNI cayó con éxito la asistencia humanitaria en Gaza para coincidir con el aniversario de la República de Indonesia



Del total de receptores, 1.519 prisioneros recibieron una remisión general. Vienen de varios delitos penales, que van desde narcóticos (974 personas), corrupción (16 personas), criminal general (512 personas), hasta lavado de dinero (15 personas).

El Jefe de Clase IIA Lapas Salemba, Mohamad Fadil, dijo que los prisioneros recibieron una reducción en la sentencia de hasta 90 días. La remisión se da debido al buen comportamiento, activo en el programa de entrenamiento y se considera que disminuye el riesgo potencial.

Leer también: Se confirmó que el 80 aniversario del 80 aniversario de la República de Indonesia era seguro porque miles



«Basado en delitos penales, (incluyendo) 974 tipos criminales de narcóticos, tráfico de personas 2 personas, 16 personas corrupciones, 512 criminales generales y 15 personas que lavan. Un total de 1,519 personas», dijo el lunes 18 de agosto de 2025.



Ronald Tannur en el Centro de Detención de Surabaya Clase I en Medaeng, Regencia Sidoarjo. (Foto: Especial) Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

Leer también: 179.312 Los prisioneros obtienen la remisión general del aniversario de la República de Indonesia, 3.917 personas son inmediatamente libres



Que hizo una escena, varios grandes nombres fueron grabados como destinatarios de remisión, comenzando desde John dice a Gregory Ronald Tannur. Luego, también están los nombres de Ahmad Fathonah, Edward Seky Soeryadjaya, Ervan Fajar Mandala, MB Gunawan, Ofan Sofwan, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan y Windu Aji Sutanto.

Sin embargo, no todos los prisioneros pueden disfrutar de este regalo de remisión de la independencia. Fadil dijo que había nombres como Alwin Albar y Emil Ermindra que no obtuvieron remisión porque su condición aún era prisionero.

Fadil afirmó que la remisión solo se entregó a los residentes objetivo que estaban realmente calificados. En cuanto al caso del terrorismo, las condiciones son más graves. Los prisioneros deben participar en el Programa de desaminización mientras declaran promesas leales a la República de Indonesia.

«Quién no obtuvo la remisión de Alwin Albar, Emil Ermindra», dijo.