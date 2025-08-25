Nombres de entretenimiento radial nuevo equipo de liderazgo

Entretenimiento radial ha presentado su equipo de liderazgo senior a medida que la recién formada compañía de entretenimiento global busca capitalizar su biblioteca de contenido masivo que abarca Crisis cinematográfica y ¡Gritar! Estudios marcas.

El CEO Garson Foos reveló las citas, que incluyen varias promociones de los rangos existentes de la organización. La compañía, respaldada por fondos administrados por Oaktree Capital Management, cuenta con una biblioteca de más de 70,000 películas y episodios, lo que lo convierte en uno de los catálogos independientes más grandes de la industria.

«Me complace presentar a nuestro excepcional equipo de liderazgo superior, compuesto por líderes de la industria conocidos por su éxito comprobado, ideas estratégicas y un compromiso inquebrantable para impulsar la excelencia», dijo Foos. «Juntos, estamos preparados para guiar a Radial y sus marcas en un futuro dinámico como el principal distribuidor de entretenimiento independiente».

Los nombramientos de C-suite incluyen a Melissa Boag como directora de marketing, Minh Vo como asesor general y vicepresidente ejecutivo de asuntos comerciales, Brian Blum como vicepresidente ejecutivo de operaciones y Thibault Hermenault como vicepresidente ejecutivo de servicios técnicos.

¡Boag, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente ejecutivo en Shout! ¡Studios, liderará el marketing y el desarrollo de la marca en Filmrise y Shout! Estudios. Ella ha sido fundamental en la expansión y las adquisiciones de contenido de Shout!

VO se traslada del asesor general y vicepresidenta ejecutiva de asuntos comerciales en Filmrise, donde obtuvo los derechos de las series populares que incluyen «archivos forenses» y «misterios sin resolver». Anteriormente trabajó en Konami Cross Media NY, administrando el lanzamiento teatral de «Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones».

¡Blum hace transiciones del vicepresidente senior de producción de video y operaciones digitales en Shout! Estudios, donde desarrolló la infraestructura de producción y entrega de la compañía. En su papel ampliado, supervisará las operaciones de contenido en los canales de catálogo y distribución de Radial.

Hermenault se presenta de CTO en Filmrise para centrarse en integrar sistemas técnicos en las empresas fusionadas, incluida la incorporación de contenido, el control de calidad e infraestructura de TI.

Los nombramientos superiores adicionales incluyen a Bill Alexander como vicepresidente senior de finanzas, Jordan Fields como vicepresidente senior de adquisiciones de contenido, Lexie Heredia como vicepresidente senior de inversiones de contenido, Jonitha Keymoore como vicepresidente senior de adquisiciones de contenido, CJ Laychak como vicepresidente ejecutivo de operaciones estratégicas, Jeff Peisch como vicepresidente senior de programación y nuevo desarrollo de negocios, y JACKEC como encabezado de desarrollo.

El liderazgo Shuffle también incluye salidas. Adam Ainley, Director Administrativo y Gene Pao, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Digital, abandonan la compañía.

Las citas seguir el nombre de Radial de David Boymaster como director de inversiones, Johnny Holden como jefe de ingresos y estrategia, Dave McIntosh como vicepresidente ejecutivo de contenido y asuntos comerciales, y Max Pinigin como CFO.

Radial distribuye contenido a través de plataformas de transmisión, servicios de video a pedido, medios físicos y lanzamientos teatrales. El catálogo de la compañía incluye la programación en géneros que van desde el verdadero crimen y la realidad hasta la animación, los westerns, los clásicos y el horror.