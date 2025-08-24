Nombre experto Noel Ebenezer ‘bueno’ Pídale a Amnistía a Prabowo: Irracional

Semarang, Viva – Hubo un cosquilleo cuando el ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer O Noel apareció primero en el público después de ser anotado por la Operación de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (OTT) (OTT)KPK) el miércoles por la noche.

A raíz del OTT, Noel Ebenezer junto con otras 10 personas que fueron aseguradas han sido designadas como sospechar Caso de gestión de extorsión de la certificación K3.

Noel Ebenezer después de ser nombrado sospechoso y fuera del edificio de KPK en una detención de detención transmitió una disculpa abierta a Presidente Prabowo SubiantoFamilia e indonesia. Quien hizo cosquillas, Noel esperaba obtener amnistía Del presidente Prabowo.



Profesor de Unissula Semarang, Prof. de Jawa Hafidz, SH, MH

Experto legal y profesor de la tasa de Sultan Agugg de la Universidad (Unissula), Prof. Dr. Jawa Hafidz Tasa, la solicitud de Amnistía presentada por el ex viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, es demasiado temprano e irracional.

Según el Decano de la Facultad de Derecho Unissula, aunque la amnistía es la prerrogativa del presidente, sus dones no pueden ser descuidadamente sin una base y una consideración sólidas.

«La amnistía es la única autoridad de un presidente como jefe de estado. Y la amnistía, la abolición, la rehabilitación y la clemencia no deben usarse tan fácilmente», dijo el profesor Jawade en Semarang el sábado 23 de agosto de 2025.

El profesor Jawade dijo que el presidente Prabowo acababa de dar la abolición a Thomas Trikasih Lembong y Amnistía para Hasto Kristiyanto. Sin embargo, enfatizó que el caso que enfrenta Noel no podía ser equiparado.

«Debe haber una discusión, una razón muy fuerte, por qué hay amnistía, por qué hay abolición. No es tan fácil», agregó.

Por lo tanto, el Prof. Jawade evaluó que la solicitud de Amnistía del ex presidente de Jokowi Mania Nusantara (Joman) y Prabowo Mania era muy irracional.

«Entonces, si (ex) Viceministro Ahora, por la mañana, pedí amnistía, en mi opinión demasiado pronto y fue muy irracional «, enfatizó.

Informe: Teguh Joko Sutrisno