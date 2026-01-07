Nombrado por Prabowo para dirigir el Grupo de Trabajo de Rehabilitación de Desastres de Sumatra, el Ministro del Interior promete un trabajo rápido

Jacarta – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Tito Karnavian afirmó que el Grupo de Trabajo para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre se concentraría en manejar diversas necesidades de emergencia en las áreas afectadas desastre De Sumatra.

En su calidad de líder del Task Force, Tito explicó que las principales tareas del equipo incluían restaurar la infraestructura, el sector educativo, el gobierno, la construcción de carreteras, la vivienda y instalación salud y servicio público.

Inundaciones posteriores en Aceh Tamiang.

«Su trabajo es ver qué es urgente, empezando por la restauración de la infraestructura, la educación gubernamental, la construcción de carreteras, luego los problemas de vivienda, luego las instalaciones de salud, los servicios públicos, todo eso», dijo el martes en Hambalang, Bogor, Java Occidental.

Según él, todos los aspectos fundamentales de la vida comunitaria después de un desastre son de interés para el Grupo de Trabajo.

Dijo que este Grupo de Trabajo se ocupa específicamente de los desastres en tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, con una cobertura de área de 52 distritos y ciudades.

Mientras tanto, la gestión de desastres en otras zonas, continuó Tito, todavía está bajo la autoridad de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

En cuanto al tiempo de cumplimiento objetivo, Tito dijo que no hay un límite de tiempo específico establecido por el Presidente Prabowo Subianto.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo trabajará lo más rápido posible para acelerar el proceso de rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas.

«No hay ningún objetivo, pero por supuesto trabajaremos lo más rápido posible», afirmó.

Actualmente, Tito admite que el Grupo de Trabajo aún se encuentra en las primeras etapas de formación. El Presidente nombró al jefe adjunto del grupo de trabajo, el teniente general del TNI Richard Tampubolon.

Está previsto que los dos celebren de inmediato una reunión para determinar los pasos de trabajo y desarrollar la estructura organizativa del Grupo de Trabajo.

«Mañana tendré una reunión para determinar los pasos y la estructura», dijo Tito.

El Presidente Prabowo Subianto formó un Grupo de Trabajo para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

La formación del grupo de trabajo fue anunciada por el Ministro de Estado, Secretario Prasetyo Hadi, después del retiro del Volumen II del Gabinete Rojo y Blanco en Hambalang.

Las inundaciones inundaron una de las aldeas del distrito de West Woyla, West Aceh Regency Foto : Oeste BPBD BPBD

El Presidente Prabowo nombró presidente del grupo de trabajo al Ministro del Interior, Tito Karnavian, acompañado por Richard Tampubolon, con el apoyo de un comité directivo presidido por el Ministro Coordinador del PMK Pratikno. (Hormiga)