Nombrado oficialmente por el PSSI, esta es la primera oportunidad de John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – Anunciado oficialmente como el nuevo entrenador. Selección Nacional de Indonesia, Juan Herdman mostrar directamente su existencia a través de las redes sociales.

Se sabe que el técnico inglés acaba de crear una cuenta oficial de Instagram con el nombre @officialjohnherdman, que al momento de escribir este artículo ha sido seguida por más de 8.500 cuentas.

Este paso fue una señal inicial de la apertura de Herdman a la hora de establecer comunicación con el público del fútbol indonesio.

La cuenta de Instagram de John Herdman solo ha registrado una carga. Esta publicación es una colaboración con la cuenta oficial de la Selección Nacional de Indonesia y PSSIque contiene el anuncio de que ha sido nombrado oficialmente nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia, en sustitución de Patrick Kluivert.

Los pasos de Herdman están en línea con el enfoque moderno que suelen adoptar los entrenadores de talla mundial, utilizando las redes sociales como medio de comunicación y como puente emocional con los seguidores. Aunque parezca sencillo, la presencia en las plataformas digitales se considera importante en medio de las grandes expectativas del público sobre la nueva dirección de la selección nacional de Indonesia.

El propio PSSI abrió una nueva página para el fútbol nacional con el anuncio oficial del nombramiento de Herdman el sábado 3 de enero de 2026 por la tarde. La federación destacó que esta elección no era sólo un cambio de figura en el banquillo de los entrenadores, sino que formaba parte de una estrategia a largo plazo.

El nombre de Herdman se hizo público con una narrativa sólida. Se le conoce como una figura poco común en el fútbol mundial, un entrenador que logró llevar a las selecciones masculinas y femeninas de un mismo país al escenario de la Copa del Mundo.

«Herdman no es sólo un entrenador, sino un arquitecto experimentado para llevar al equipo al Mundial», escribió el PSSI en su comunicado oficial.

Este historial es la base del optimismo de la federación. Con la selección nacional femenina de Canadá, Herdman participó en las Copas Mundiales de la FIFA de 2007 y 2011, e hizo historia con dos medallas de bronce olímpicas consecutivas en 2012 y 2016.

En el sector masculino, su reputación se fortalece cada vez más después de llevar con éxito a Canadá a clasificarse para el Mundial de Qatar 2022, poniendo fin a una espera de 36 años. Bajo su liderazgo, la clasificación de la FIFA de Canadá también saltó significativamente del puesto 77 al 33 en el mundo.

PSSI considera este logro como prueba de la capacidad de Herdman para sentar las bases de la selección nacional, tanto en términos de aspectos mentales como de organización del juego y consistencia a nivel internacional. Por eso se depositaron grandes expectativas en el entrenador de 50 años.