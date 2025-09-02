‘Nomad Shadow’ debuta el primer clip por delante de Toronto Film Festival Bow

El primer clip del debut como director de Eimi Imanishi «Sombra nómada«Se ha lanzado mientras la película se prepara para su estreno mundial en el 50 Festival de Cine de Toronto.

El drama sigue al difícil regreso a casa de una mujer joven después de ser deportado desde España hasta el oeste del Sahara, el territorio que dejó años antes. El protagonista enfrenta el rechazo tanto del entorno cultural que trató de escapar como de los miembros de la familia que permanecen amargados por su partida original. Sus esfuerzos para mantener su identidad mientras navegan por las expectativas tradicionales solo profundizan la grieta con su vida pasada.

«Estamos encantados de estrenar a ‘Nomad Shadow’, una de las primeras películas de ficción ambientadas en el oeste del Sahara, en Toronto», dijo los productores Shrihari Sathe, Belén Sánchez Silvero, Queralt Pons Serra, Damon Owlia, Jayne Baron Sherman, Virginie Lacombe y Eric Dupont. «En un momento en que las deportaciones y las mudanzas forzadas están destruyendo vidas en todo el mundo, estamos orgullosos de traer esta historia oportuna y profundamente humana de regresar al mundo comenzando con el audiencias maravillosas en Toronto».

El estreno de Toronto marca una especie de regreso a casa para Imanishi, quien anteriormente llevó su cortometraje «Batallón a mi ritmo» al festival en 2016.

Imanishi dijo: «Es maravilloso volver con el público legendario del festival y poder cumplir mi sueño de llevarlos al Sahara occidental y sumergirlos en su mundo tal como lo conozco».

El actor principal Nadhira Mohamed, que encabeza la película, se basa en la experiencia vivida que se ha criado en los campos de refugiados de Sahrawi en la región de Tindouf de Argelia. Ha pasado más de una década en trabajos de servicios sociales, actualmente asociándose con la Cruz Roja española para ayudar a los solicitantes de asilo.

«Me uní a ‘Nomad Shadow’ como refleja, desde la perspectiva de una mujer, el viaje que enfrentan muchos migrantes», dijo Mohamed. «Es por eso que quería jugar este papel, es la historia de muchas personas que he conocido, y continúo conociendo todos los días».

El crédito de actuación anterior de Mohamed incluye un papel en «Wilaya» de 2011, dirigido por Pedro Pérez Rosado y producido por José María Morales.

Imanishi se desempeña como escritor y productor junto a Sathe, Sánchez Silvero, Pons Serra, Owlia, Baron Sherman, Lacombe y Dupont. La lista de productores ejecutivos incluye a Peter Howard, Gregory Franklin, Yacine Laloui y Julia Thompson.

La coproducción internacional abarca múltiples compañías: Dialéctica en los Estados Unidos, los productores de Capricho de España de la ONU y las películas peculiares, además de las películas de Virginie de Francia y las películas de incógnito.

El financiamiento llegó a través de la ICAA de España y el programa Next Generationeu de la Unión Europea, con un respaldo adicional del ICEC de Cataluña, junto con el apoyo de las prestigiosas instituciones como el Instituto Sundance Sundance, el Independent, el Gotham Film & Media Institute, y los ministerios culturales de la República Sahrawi Arabia y Argelia.

El proyecto se desarrolló a través de varios laboratorios de la industria, incluidos los programas de trabajo en progreso en Colonia, Sofía y Barcelona.

Mira el clip aquí: