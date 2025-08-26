Noida: NCW exige una acción estricta en el caso de la muerte de Nikki Bhati Dowry







La Comisión Nacional de Mujeres (NCW) ha tomado notas serias de los informes de los medios sobre el supuesto brutal asesinato de Nikki Bhati, de 26 años, quien supuestamente fue incendiado por su esposo y sus suegros sobre las demandas de dote en Gran Noiday exigió una acción estricta en el asunto.

La presidenta de la NCW, Vijaya Rahatkar, dijo que ha escrito al DGP de Uttar Pradesh, dirigiendo el arresto inmediato de todas las medidas acusadas, estrictas bajo disposiciones de derecho relevantes y una investigación justa y limitada. También buscó protección para los miembros de la familia de la víctima.

Hasta ahora, la policía arrestó al esposo de Nikki, Vipin Bhati, sus padres Satveer y Daya, y su hermano Rohit. Según el FIR archivado en el Kasna Policía Estación El 22 de agosto, Nikki fue brutalmente agredido antes de ser presuntamente empapado con una sustancia inflamable y incendiar en su casa en la aldea de Sirsa. Ella, Nikki, sucumbió a sus heridas mientras lo llevaban a un hospital en Delhi.

La familia de Nikki alegó que fue sometida a años de acoso y demandas de dote en aumento desde su matrimonio en 2016. Afirmaron haber proporcionado un SUV Scorpio, una motocicleta y joyas de oro, pero sus suegros luego exigieron Rs 36 lakh en efectivo y un automóvil de lujo.

