Noelvi Marte salva la temporada de los Rojos con una captura asombrosa en la novena entrada de la victoria

Noelvi Marte solo ha jugado el jardín durante dos meses, pero hizo la jugada más grande de la Reds de Cincinnati‘Temporada en el jardín derecho el jueves.

Marte pasó por la pared a Rob Bryan Reynolds de un jonrón que empató el juego en la victoria por 2-1 de los Rojos sobre la Piratas de Pittsburgh Eso mantuvo a Cincinnati muy vivo en la búsqueda del tercer y último lugar en los playoffs de la Liga Nacional.

Marte ha jugado solo 50 juegos de la liga mayor en el jardín durante su carrera de tres estaciones, toda esta temporada con los Rojos. Cincinnati lo trasladó de la tercera base al jardín en julio para hacer espacio para Ke’Bryan Hayes, a quien los Rojos adquirieron de los Piratas en la fecha límite de intercambio.

Cincinnati sigue el Mets de Nueva York por medio juego con tres juegos restantes.

El juego de Marte ‘podría haber salvado la’ temporada ‘de los rojos

Jugando su último juego en casa de la temporada regular de 2025, los Rojos estaban tratando de evitar un barrido a manos de los Piratas del último lugar y permanecer en la caza antes de ir a Milwaukee este fin de semana.

Aferrándose a una ventaja de 2-1 con uno en el noveno, el cerrador de los Rojos Emilio Pagan sirvió una bola rápida 3-0 que Reynolds lanzó 348 pies.

Sin embargo, Marte volvió a la pared, esquió en el aire y bajó con la pelota para un agarre impresionante, habría sido un jonrón en otros siete estadios de grandes ligas.

https://x.com/reds/status/1971308634018807963

«Esta es una de las mejores jugadas que he hecho», dijo Marte a FanDuel Sports Network Cincinnati a través de un intérprete. «Nunca creo que haya hecho algo mejor que esto».

Pagan, quien bloqueó su mejor salvamento de la carrera 30 de 2025, esperaba que Reynolds se balanceara en el lanzamiento de 3-0 Get-Me-Over, pero estaba emocionado de que Marte cayera con la pelota.

«Eso fue increíble», dijo Pagan. «Todo el mundo sabe que este es un buen lugar para golpear un volante al jardín derecho. No pensé que lo haya golpeado tan bien, pero creo que tuvo un tiro [to go into the stands]. «

Marte también condujo una carrera y luego anotó el eventual ganador del juego en el single RBI de la quinta entrada de Gavin Lux que lo hizo 2-0. Nick Lodolo, tres relevistas y Marte ayudó a que todo represente la 81 victoria de la temporada de Cincinnati.

«Creo que mi corazón se detuvo por un segundo», dijo Lux a FanDuel Sports Network. «No estaba seguro de si lo atrapó inicialmente, pero luego su reacción y ser entusiasmado [confirmed it]. Eso es una gran jugada como puedes obtener. Eso podría haber salvado nuestra temporada «.

Rojos orgullosos de que el arduo trabajo de Marte valiera la pena

Lux señaló el juego duro de Marte, particularmente porque era una prueba de su arduo trabajo aprendiendo una nueva posición.

«Esa es una captura difícil para cualquier jardinero mucho menos un tipo que solo ha estado ahí fuera durante dos meses», dijo Lux. «Ha estado trabajando muy duro, y valió la pena allí mismo, y estoy feliz por él. Eso fue enorme».

Solo un lanzamiento después de robar a Reynolds, Marte corrió hacia su izquierda y le dio un golpe a Andrew McCutchen para terminar el juego. Marte ha sido un jardinero neutral en más de 400 entradas en el jardín derecho, una función de su atletismo y trabajo duro.

«Noelvi ha trabajado muy duro», dijo Pagan. «Ha sido tan grande para nosotros todo el año, y lo hizo por nosotros nuevamente hoy».