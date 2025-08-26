Noel El sospechoso de KPK, Menukar necesita reforma y fortalece la integridad de todo su personal.

Yakarta, Viva – Ministro de mano de obra, Yassierliinmediatamente se movió rápidamente para reformar los servicios y fortalecer la integridad de la institución, junto con la determinación del sospechoso por parte del KPK al viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer (Noel) junto con otros ocho empleados.

Afirmó haber convocado uno por uno de todos los Pratama de Liderazgo de Liderazgo (JPT), para evaluar el acuerdo y la digitalización de los servicios de licencia que se habían llevado a cabo.

«La consolidación es integral en el ministerio interno, para garantizar que los servicios públicos continúen funcionando y que el proceso de reforma se acelere», dijo Yassierli en su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

El Menaker también destacó la firma del pacto de integridad en las filas del Ministerio de Manpower, incluidas las realizadas por casi mil personas PJK3, que deben determinarse en términos de implementación.

Incluso reiteró la cooperación activa entre el Ministerio de Manpower y el KPK, en línea con el proceso de profundización de datos y hechos por parte de la agencia interreligiosa.

Además, Yassierli también reunió a todos los coordinadores y sub-coordinadores en la Dirección General de K3 Binwasnaker, para explorar y fortalecer el compromiso de integridad, profesionalismo y mejora de servicios.

Incluso instruyó la formación de un equipo de gestión de cambio de cambio de dirección cruzado, para evaluar todos los servicios y fortalecer el sistema de control de riesgos dentro del Ministerio de Manpower.

Además, el Menaker también declaró su compromiso de rotar y eliminar a los funcionarios y al personal que indicaron problemas, y aquellos que estaban directa o indirectamente involucrados con actividades de extorsión y extorsión.

«Orden del día reforma estructural continuará y se fortalecerá. Entre otras cosas, incluyen reorganización de servicios y regulaciones, fortalecimiento de la gestión de riesgos y la aceleración de la digitalización para realizar una gobernanza limpia, transparente y responsable «, dijo.