Noel Ebenezer no pedirá la abolición de Prabowo, aquí está la razón

Jacarta – El viceministro de Recursos Humanos para el período 2024-2025, Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan, admitió que no se presentaría abolición al presidente Prabowo Subianto sobre el presunto caso extorsión procesar el certificado K3, lo que lo llevó a convertirse en acusado.

«El presidente no debería cargarse con derechos como ese. El presidente sólo debería centrarse en el trabajo de su pueblo», dijo Noel en su reunión antes de la audiencia de acusación en el Tribunal Penal. Corrupción En el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

El ex viceministro de Recursos Humanos, Immanuel Ebenezer, apareció con gorra cuando fue interrogado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.

Dijo que lo que se le acusaba en este caso era obra suya, por lo que sentía que tenía que ser responsable.

La abolición es la prerrogativa del presidente de detener todos los procedimientos penales contra una persona o grupo de personas que están siendo procesadas, antes de que la decisión judicial tenga fuerza legal permanente, con la consideración de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR).

Noel consideró que el presidente Prabowo no debería ocuparse de cuestiones menores como su caso, por lo que no hubo comunicación entre él y el equipo presidencial sobre la solicitud de abolición.

«El presidente cuida de esta nación, este país es más importante que casos como este. Además, vemos la orquestación narrada por la Comisión para Erradicación de la Corrupción (kpk) como capo», dijo.

Espera que se pueda detener esta orquestación porque se considera que se basa en mentiras y no quiere que se aplique la ley basándose en mentiras.

Además, continuó, el Presidente ha dicho repetidamente que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no ha logrado manejar los casos de corrupción porque la corrupción se maneja mediante el arresto, no mediante la prevención.

«Ahora me llaman el capo, sí, soy el capo. Ordené a todos los ministerios que cometieran corrupción masiva, eso es lo que hace que las noticias sean geniales», dijo Noel.

En el caso de presunta extorsión relacionada con el procesamiento de certificados K3 dentro del Ministerio de Mano de Obra, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que Immanuel Ebenezer y 10 sospechosos cometieron extorsión en relación con el procesamiento de certificados K3 en el Ministerio de Mano de Obra por valor de 201 mil millones de IDR.

«En la investigación de este caso, es decir, a partir de la identificación por parte de los investigadores a través de las cuentas de los sospechosos, los presuntos actos de extorsión alcanzaron los 201.000 millones de IDR para el período 2020-2025», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta, el jueves 18 de diciembre de 2025.

Budi dijo que esta cifra no incluye obsequios en efectivo o en especie, como automóviles, motocicletas, instalaciones para la salida del Hajj, Umrah, etc.