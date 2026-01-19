Noel Ebenezer afirma que fue salvado por el KPK en el caso de extorsión del K3

Jacarta – Ex Viceministro de Mano de Obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer gerungano o Noel Ebenezer se sintió salvado por los investigadores kpk relacionado con el presunto caso extorsión en la gestión de certificados K3 en el entorno Ministerio de Mano de Obra.

Lea también: Noel Ebenezer promete desmantelar los partidos políticos y las organizaciones de masas involucradas en los casos de extorsión del K3 la próxima semana



Porque, dijo Noel, si actualmente sigue libre mientras el caso siga en curso, Noel admite que no sabe cuál será su destino en el futuro.

«Mis amigos saben cómo los empresarios que inspeccioné y opusieron resistencia. Por eso dije que hay partidos y organizaciones de masas», dijo Noel a los periodistas en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Lea también: Immanuel Ebenezer acusado de extorsionar Rp. 6.500 millones de solicitantes de la certificación K3 del Ministerio de Mano de Obra



Luego, Noel expresó su agradecimiento a los investigadores de KPK por no torturarlo mientras estaba detenido.

De hecho, continuó, mientras estuvo detenido estuvo sano, engordó y se volvió más fresco gracias a los alimentos, las vitaminas y la nutrición que le dieron.

Lea también: Immanuel Ebenezer dice sin rodeos que hay partidos políticos involucrados en los casos de extorsión K3



Aparte de eso, Noel agregó que los guardias de prisión en el centro de detención donde se encuentra alojado temporalmente son muy responsables, amigables y tienen integridad.

«Gracias a Dios, mi condición fue buena mientras estuve detenido. La responsabilidad del guardia de la prisión fue extraordinaria, todo estaba bien. Lo que no fue así fueron nuestras necesidades internas», dijo.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que Immanuel Ebenezer y 10 sospechosos llevaron a cabo extorsiones relacionadas con el procesamiento de certificados K3 en el Ministerio de Mano de Obra por un valor de 201 mil millones de IDR.

«En la investigación de este caso, es decir, a partir de la identificación por parte de los investigadores a través de las cuentas de los sospechosos, el presunto acto de extorsión alcanzó los 201.000 millones de IDR para el período 2020-2025», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta, el jueves (18/12/2025).

Budi dijo que esta cifra no incluye obsequios en efectivo o en especie, como automóviles, motocicletas, instalaciones para la salida del Hajj, Umrah, etc.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK nombró a Immanuel Ebenezer viceministro de Mano de Obra junto con otras diez personas como sospechosos en un presunto caso de extorsión relacionado con el procesamiento de certificados K3 dentro del Ministerio de Mano de Obra.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener una amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo destituyó de su cargo de viceministro de Recursos Humanos. (Hormiga)