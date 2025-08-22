Noel Clarke pierde el caso de difamación contra el guardián

Actor y productor británico Noel Clarke Ha perdido su caso de difamación contra The Guardian, después de haber demandado al editor del periódico del Reino Unido por imprimir acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2021.

La estrella «Doctor Who» y «Kidultood» había llevado a Guardian News and Media (GNM) a los tribunales después de que el periódico realizó una serie de historias que contenían acusaciones de abuso verbal, acoso escolar y acoso sexual de Clarke de más de 20 mujeres.

A principios de este año, el equipo legal de Clarke había afirmado que las acusaciones de que él era un «abusador en serie de mujeres» eran falsas, y había argumentado que era víctima de una «conspiración ilegal». Mientras tanto, The Guardian había defendido lo que afirmó que había sido una «investigación cuidadosa y exhaustiva realizada concienzudamente» por sus reporteros.

