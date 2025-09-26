Noel Clarke arrestado mientras la policía busca la casa de Londres

«Doctor Who» estrella Noel Clarke fue arrestado el jueves cuando su casa de Londres fue buscada por la policía, según El guardián.

Los detectives de la policía metropolitana fueron vistos saliendo de la propiedad del actor de Kensington con cajas el jueves por la mañana, informa The Guardian, y Clarke fue arrestado y interrogado bajo custodia. La razón del arresto es actualmente desconocida, y fue liberado de la custodia. Según The Guardian, una investigación sobre Clarke comenzó el 1 de septiembre y está siendo dirigida por el Comando de Crimen Specialist Central.

Variedad se ha comunicado con la policía metropolitana para hacer comentarios. Un representante de Clarke no pudo ser contactado de inmediato.

En agosto, Clarke perdió un caso de difamación contra The Guardian, después de haber demandado al editor del periódico por su exposición inicial en 2021 detallando las acusaciones de conducta sexual inapropiada de más de 20 mujeres. Más de una docena de mujeres testificaron contra Clarke durante el juicio de seis semanas, cada una afirmando que el actor había experimentado personalmente la mala conducta. Negó que se hubiera comportado sexualmente de manera inapropiada con ellos.

«Este juicio es una merecida victoria para aquellas mujeres que sufrieron debido al comportamiento de Noel Clarke», dijo la editora en jefe de Guardian News and Media, Katharine Viner, en un comunicado después del fallo. «Ir a la corte es difícil y estresante, pero más de 20 mujeres acordaron testificar en el Tribunal Superior, negándose a ser intimidado o intimidado».

Más por venir …