Noel admitió 4 teléfonos celulares encontrados durante la búsqueda de KPK que pertenece a su criada

Yakarta, Viva – ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan dijo que cuatro teléfonos celulares en el techo de la casa encontrados por la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK) Al registrar su casa en Pancoran, Yakarta, martes (8/26), pertenecía a su criada.

Leer también: Este es el reconocimiento de Immanuel Ebenezer sobre el automóvil que se movió durante el KPT KPK



«Es un teléfono celular (celular, ed.) Mi criada», dijo Ebenezer después de ser examinado por el KPK, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el martes.



Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel) Sospechoso de la certificación K3 Caso de extorsión Foto : TVONENEWS/JULIO TRISAPUTRA

Leer también: Immanuel Ebenezer admitió mal y no propondría un juicio previo



Ebenezer, que es un sospechoso sospechoso extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower nuevamente rechazado cuando se confirmó los periodistas que lo esperaban.

«No, no», dijo.

Leer también: Los observadores sugieren que el AGO es más valiente para cepillar el corruptor



Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.



Viceministro de Manpower Immanuel Ebenezer Gerungan (derecha)

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)