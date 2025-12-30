Nochevieja, Sudirman-Thamrin cierra totalmente a partir de las 18.00 horas

JacartaVIVA – Residentes de Yakarta que planean celebrar noche reemplazo Año Nuevo en la zona de Sudirman-Thamrin deben tener esto en cuenta.

Lea también: ¡La policía advierte a los residentes que no convoyen en la víspera de Año Nuevo en Yakarta!



Las vías protocolarias de la ciudad capital permanecerán completamente cerradas desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles en el marco de la Noche Sin Autos (CFN).

CFN se llevará a cabo a lo largo del área de la Estatua del Caballo, en el centro de Yakarta, hasta la rotonda de Senayan, en el sur de Yakarta. El cierre se llevó a cabo para dejar espacio a público que quieran disfrutar de la Nochevieja sin vehículos motorizados.

Lea también: Bitcoin cae más del 3 por ciento antes del año nuevo, ¿impacto de la acción de Michael Saylor de comprar miles de monedas?



«Mañana en Nochevieja habrá una actividad nocturna sin coches. Desde las 18.00 hasta las 02.00 de la mañana del próximo año», dijo a los periodistas el director de tráfico de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Komarudin, el martes 30 de diciembre de 2025.

Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, la policía desplegó alrededor de 2.000 efectivos que fueron distribuidos en varios puntos estratégicos. La seguridad no sólo se concentra en la ruta Sudirman-Thamrin, sino que también llega a una serie de lugares que se prevé que se conviertan en imanes de multitudes.

Lea también: Se teme que la retirada de incentivos pueda reducir el interés de la gente por comprar coches eléctricos



«A lo largo de la sección Jalan Sudirman-Thamrin, fuera de ese punto en Banteng Square, luego también en Monas habrá video mapeo, luego en Jalan Thamrin, luego en Sarinah, rotonda HI», dijo.

«Luego Dukuh Atas, luego en Semanggi para ser precisos cerca de Atma Jaya, luego en SCBD, y también FX. Esta es una distribución de puntos de densidad que probablemente estarán llenos de gente mañana por la noche», dijo.

Komarudin enfatizó que el cierre de carreteras se implementará a partir de las 18.00 horas hasta que se complete toda la serie de eventos de celebración de Nochevieja. También hizo un llamado a la ciudadanía a abandonar los vehículos privados y optar por el transporte público.

«Por supuesto, hay varias secciones que tenemos que limitar, teniendo en cuenta que también debemos anticipar las rutas de evacuación. Entonces las únicas personas a las que se les permitirá entrar en Jalan Sudirman-Thamrin son los amigos del equipo médico, las ambulancias, los camiones de bomberos, estos son los que podrán entrar en esa ruta. Por supuesto que tenemos que limitar el resto», dijo.

Aseguró que todo el personal desplegado había recibido instrucciones especiales para hacer frente a diversas posibles aglomeraciones y situaciones de emergencia que pudieran ocurrir durante la celebración.