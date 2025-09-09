Noches de Seskab de Teddy a la oficina del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, ¿Qué pasa?

Yakarta, Viva – Secretario Gabinete Teddy Indra Wijaya a la Oficina del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad (Kemenko Polkam), el lunes 8 de septiembre de 2025, noche.

El automóvil entró en la puerta principal del Ministerio de Coordinación de Política y Seguridad en Jalan Medan Merdeka Barat, Central Yakarta. El mismo día que se conocía al presidente Prabowo Subianto lo hizo remodelación gabinete.

Uno de ellos es la posición de coordinar al Ministro de Política y Seguridad. Budi Gunawan fue despedido del puesto. El Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi dijo que Prabowo no había designado al sucesor de Budi.

Teddy Indra Wijaya Secretario del gabinete Los autos ingresan a la oficina del Ministerio de Política y Seguridad

Él acaba de decir que Prabowo emitiría el decreto presidencial para llenar al Ministro Coordinador de Política y Seguridad, también conocido como AD Interim. Seskab Teddy él mismo por expresar su gratitud a Budi Gunawan por su dedicación mientras se desempeñaba como Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación en el gabinete rojo y blanco.

Teddy también dijo lo mismo a Sri Mulyani, quien fue reemplazado por el cargo de Ministro de Finanzas, luego Budi Arie del Ministro de Cooperativas, Dito Ariotedjo del Ministro de Juventud y Deportes, así como Abdul Kadir Karding del Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes de la Indonesia.

«Gracias por la dedicación y dedicación al país a los ministros del gabinete rojo y blanco que han completado sus funciones», dijo Teddy en Instagram @Secretariat.Kabinet.