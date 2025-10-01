Noche de choque en Dumai, Pertamina Falls saltó el pastel rojo

DumaiVIVA – El ambiente en Fábrica Dumai, Riau, de repente tenso el miércoles 1 de octubre de 2025, noche. Una de las unidades en la refinería experimentada fuego.

Este incidente provocó que los bomberos se desplegaran en la ubicación. El equipo de respuesta de emergencia inmediatamente se movió rápidamente para hacer el apagón para prevenir API extenderse a otra área.

La comunicación del gerente del área, las relaciones y la refinería de CSR Dumai, Agustiawan, transmitieron una disculpa por la interrupción de la comodidad de la comunidad circundante debido a este incidente.

«Por favor, ore por las oraciones de la comunidad para que podamos manejar bien este incidente», dijo Agustiawan en su declaración escrita.

Hasta ahora, la causa del incidente aún se desconoce. Porque los oficiales todavía están enfocados en controlar los esfuerzos en el campo. Pertamina enfatizó que el manejo de incidentes era una prioridad, además de garantizar que se mantuviera la seguridad de los trabajadores y la comunidad.

