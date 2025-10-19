





Donald Trump estaba realmente furioso. Caminó de un lado a otro por los jardines de la Casa Blanca: “¿Cómo se atreven, cómo se atreven…”, tronó.

Diputado Pricezzie JD Vance Estaba intentando mantener el ritmo.

“¿Qué le pasa, señor, por favor compártalo conmigo?”

«JD… la única cualidad que me duele es la ‘ingratitud’. El mundo debería reconocer cuando un hombre humilde como yo extiende su increíble influencia para lograr la armonía más allá de su país o del suyo propio. preocupaciones internas.”

Hizo una pausa y luego continuó: “¿Cómo se atreven, cómo se atreven…”

“¿Cómo se atreven a qué?” —preguntó JD Vance.

«Vance… a esta altura ya deberías poder predecir cómo voy a terminar mis oraciones».

“Señor… perdóneme…”

«JD… ¡Cómo se atreven a no darme el Premio Nobel de la Paz! ¿Cómo pueden robármelo y dárselo a otra persona? Era mío y podía tomarlo».

«Sí, lo fue, señor…» dijo Vance.

«Es un mundo injusto; un humanitario como yo, todo lo que siempre he querido es ayudar a mis semejantes; soy un mediador de paz, soy un pacificador». Hizo una pausa.

“¿Por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz a ese tal Barack Obama…dime…¿cuál fue la razón? ¿Provocó un alto el fuego entre dos países? ¿Irán-Irak? ¿Israel-Palestina? ¡He logrado una tregua entre Israel y Palestina la semana pasada! Los rehenes han sido liberados, Gaza ahora está libre de conflictos, después de todo un siglo… algo que otro tipo… ese tipo de la OLP… Arafat, sí, Yasser Arafat… no pudo conseguir y aun así obtuvo un Premio de la Paz. He mediado entre Rusia y Ucrania, incluso he llamado a Wassisname, Zelenskyy, a la Casa Blanca; está bien, estoy tratando de que venga Vlad, mi amigo Putin… él está esquivando un poco mis llamadas. He negociado conversaciones entre India y Pakistán, si me dan el visto bueno, puedo recuperar esa Copa de Asia de manos de Mohsin Naqvi. Hablando de Pakistán, estoy a punto de ajustar cuentas entre los paks y Afganistán… a pesar de los recientes ataques”.

Mientras caminaban, sumidos en sus pensamientos, a JD de repente se le ocurrió una carta de triunfo.

«Señor señor, tengo una idea del momento Eureka… ¿qué une a la mayoría de los ganadores del Premio Nobel de la Paz? Lo que los une es que son ‘víctimas’, o los desvalidos. Esta dama venezolana Machado, que recibió el premio en lugar de usted, se esconde ‘bajo tierra’; uno de los ganadores anteriores, Malala YousafzaiQuiero decir, sobrevivió a un intento de asesinato en un autobús escolar, objetivo de su activismo cuando era adolescente: estaba en coma.

«¿Por qué no te escondes… como esta dama Machado… te esconderemos… podemos esconderte en una de las habitaciones de la Oficina Oval y fingir que estás escondido en la región de Kandahar… en una cueva… como lo hizo Osama… será tan heroico… Señor, será genial verlo con una túnica de color beige, ¿tal vez deberíamos organizar un intento de asesinato adecuado?»

«Pero sobreviví a un intento de asesinato».

“Señor, la bala le dio en la oreja; necesitamos tener una real, dramática, como la de JFK con un disparo en la cabeza por parte de un francotirador, o la de Reagen saliendo de un automóvil… los asesinatos o intentos de asesinato de presidentes de EE. UU. siempre han involucrado un automóvil… incluso nixon.”

Vance continuó: «Creo que deberíamos establecer una serie de intentos de asesinato. Consigamos un acosador… un asesino que intente múltiples formas de matarte, pero en cada caso te salvas… es una gran narrativa… te esconderemos, y tú tratarás de negociar la paz incluso cuando estés bajo ataque personal. Tengo a este tipo, es un simulacro de terrorista independiente. Podemos conseguir que te aceche, intentará ponerte un coche bomba con RDX falso. luego te atacará desde rascacielos con espacios en blanco. Le daremos múltiples disfraces, para que el mundo piense que tienes múltiples enemigos. Crearemos amenazas de muerte falsas de ISIS, Hamas, Hezbollah, Lashkar-e-Taiba; podemos crear una historia en las redes sociales: ‘¿Dónde se esconde el presidente Trump? ¿Dónde lo atacarán a continuación? En mi opinión, el año que viene tendrán que darle el Premio Nobel de la Paz”.

De hecho, señor, escribamos la primera de sus biografías. Donald Trump – Balas y bombas- Mi viaje hacia el Premio Nobel de la Paz.

Rahul daCunha es publicista, director de teatro y dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





Fuente