Nobar Biru, la emocionante sensación de ver a Persib en la pantalla del cine

Bandung, VIVA – Una nueva forma de disfrutar el juego. persib Bandung ahora llega tarde»Nobar Azul” en cine. Si normalmente ver juntos, también conocido como nobar, se lleva a cabo en una cafetería o en un espacio abierto, esta vez los Bobotoh fueron invitados a experimentar una atmósfera diferente: ver el partido de Maung Bandung en la pantalla grande con tecnología cinematográfica.

VIVA.co.id tuvo la oportunidad de asistir al evento de Nobar Biru PSBS Ambos vs Persib Bandung que se celebró en CGV Paris Van Java (PVJ), Bandung, viernes 17 de octubre de 2025. Esta experiencia se siente muy especial porque la actuación tiene lugar en la sala 4DX que está equipada con efectos de sonido claros y una pantalla gigante de alta calidad.

Ambiente emocionante en CGV PVJ

El entusiasmo de Bobotoh se hizo visible desde el inicio del partido. Vinieron vistiendo atributos de Persib, portando banderas y cantando cánticos típicos del orgullo de Maung Bandung. Tan pronto como Persib marcó un gol, el ambiente se rompió inmediatamente. Vítores, aplausos y gritos de victoria resonaron por todo el estudio.



Bobotoh Nobar Persib Bandung en el cine

El partido terminó dulcemente para Persib Bandung, que venció con éxito 3-0 al PSBS Biak.

Los tres goles de la victoria los marcaron Andrew Jung de penalti en la prórroga del primer tiempo (45+3′), Uilliam Barros Pereira en el minuto 58 y Luciano Guaycochea en el minuto 77.

Esta victoria llevó a Persib al tercer lugar en la clasificación de la Superliga con 13 puntos en siete partidos. Mientras tanto, el PSBS Biak tuvo que conformarse con permanecer en la zona de descenso con cinco puntos en ocho partidos.

Nobar que tiene una sensación diferente

Mirar juntos en el cine proporciona una experiencia muy diferente a la de verlos habitualmente. Los efectos visuales y de audio hacen que el público se sienta como si estuviera realmente en el estadio. Cada aplauso, silbido e impulso del gol se sintieron vivos e inspiraron a toda la audiencia en el estudio.



PSBS Biak vs Persib Bandung empate azul

El concepto Nobar Biru es una nueva forma de innovación para que los fanáticos de Persib permanezcan cerca y disfruten de los partidos de su equipo favorito de una manera moderna y cómoda. No sólo eso, este evento también presenta atractivos premios para los espectadores afortunados.