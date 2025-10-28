Noah Wyle y Katherine LaNasa adelantan la segunda temporada

El elenco y los creativos de “La fosa«están bromeando Temporada 2. Productor estrella y ejecutivo Noé Wyle me dice que han completado el rodaje de 10 de los 15 episodios de la temporada.

«Estoy muy orgulloso de la temporada», dijo Wyle. que ganó un Emmy por su interpretación del Dr. Robbyme dijo el domingo en el brunch anual The Rape Treatment Center y Stuart House en el Centro Cultural Skirball en Los Ángeles. «Obviamente nos hemos puesto un listón muy duro. Ahora estamos compitiendo con nuestra propia sombra».

Sobre la presión de estar a la altura del éxito de la temporada 1, Wyle dijo: «Lo siento en el sentido de que el programa se convirtió en un programa popular y luego sentí que se convirtió casi en un espectáculo de faro donde la gente sintonizaba para reafirmar un sentido de su humanidad y recordar que todavía hay personas en estos trabajos que se dedican desinteresadamente a recoger nuestros pedazos rotos».

La temporada 2 tiene lugar durante el fin de semana del 4 de julio. «Nuestro equipo de prótesis ha estado trabajando horas extras», dijo Wyle. «Te esperan algunas delicias. Es el fin de semana del 4 de julio: los estadounidenses se lastiman a sí mismos de muchas maneras».

Katherina La Nasa, quien ganó un Emmy por su trabajo como la enfermera Danadijo que simplemente leer los guiones podría resultar difícil. “Mucho de esto es súper repugnante, inquietante [and] angustioso.»

Ella continuó: «A veces son experiencias realmente tristes por las que has pasado en tu propia vida, como la muerte y cosas así que son realmente dolorosas, y luego otras que son sorprendentemente grotescas y realmente difíciles incluso de leer».

Wyle también dijo que no hay estrellas invitadas famosas que aparezcan en la temporada 2. «No somos un programa realmente complicado en ese sentido, pero todos los que aparecen son geniales», dijo. «Cathy Sandrich ganó el Emmy por el reparto este año y con razón. Todos los que ella ha traído a nuestro programa han comenzado a trabajar, y ya sabes, ya no es una especie de aventura especulativa. Todos los que vienen saben a lo que se dirigen y todos han comenzado a trabajar».

«The Pitt» seguirá contando historias que se centran en la crisis sanitaria de Estados Unidos, pero no se desviará hacia la política, dijo el productor ejecutivo y director John Wells. «De lo que estamos más orgullosos es de poder dramatizar lo que ha estado sucediendo en la atención médica y que solo empeorará con estos cambios en Medicare, el cierre de hospitales rurales y muchos hospitales bajo tremenda presión», dijo. “De alguna manera, si podemos contribuir a concienciar sobre el grado de crisis en el que nos encontramos en el ámbito de la atención sanitaria… la situación no mejorará, sino que empeorará.

«Creo que hay que mantenerse al margen de la política y simplemente hablar de las historias humanas porque la realidad es que tendemos a pensar en la política a 10.000 pies. Las historias humanas, lo que realmente le sucede a la gente, está realmente frente a ti», continuó. «Es muy humano, muy emotivo y muy específico. Mientras simplemente cuentemos historias reales y no intentemos meternos en política -sólo digamos lo que está pasando- no seremos realmente un blanco para ser acusados ​​de una cosa u otra».

LaNasa sonrió cuando le pregunté si sus amigos y familiares acudían ahora a ella en busca de consejo médico. «La gente piensa que soy una experta en compasión», dijo. “Tenía un amigo que tuvo que llevar a su madre a la sala de emergencias, me llamó y me dijo: ‘Solo quiero a la enfermera Dana’”.

Taylor Dearden, quien interpreta al Dr. Mel, dijo: «Recibo muchos mensajes de texto sobre partes raramente inflamadas y digo: ‘No creo que necesite eso. Todavía no puedo ayudarte'».

Wyle volvió a ser coanfitrión del evento benéfico para el Centro de Tratamiento de Violación con sede en UCLA Health después de hacerlo por primera vez hace unos 25 años cuando estaba en “ER” y Wells y su esposa Marilyn le presentaron la organización. Esta vez, lo acompañó su coprotagonista de “The Pitt”. Katherine La Nasa y varios de sus compañeros de reparto.

La RTC consultó sobre una próxima historia para la temporada 2. «Fueron invaluables para ayudarnos a prepararnos», dijo Wyle. «Es la mirada más realista a ese procedimiento y ese proceso que creo que se ha mostrado en la televisión hasta ahora y realmente espero que honre el trabajo que hacen en el Centro de Tratamiento de Violación». LaNasa dijo: «Tu legado es quién eres, así que al presentarte en cosas como esta, estás dando un ejemplo de cómo ser actriz en el mundo, diciendo sí a las cosas que importan para las personas».

Patrick Ball, Shawn Hatosy, Supriya Ganesh, Sepideh Moafi, Katherine LaNasa, Noah Wyle, Shabana Azeez, Taylor Dearden y Gerran Howell en el Rape Treatment Center y el brunch anual Stuart House celebrado en el Skirball Cultural Center el 26 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Araya Doheny/Variety vía Getty Images) Variedad a través de Getty Images

La tarde recaudó $2 millones y contó con una subasta en vivo; un artículo, el uso de la suite Crypto.com Arena de Magic Johnson durante un partido de Los Angeles Lakers, se vendió dos veces por un total de 55.000 dólares.

Para obtener más información sobre el Centro de Tratamiento de Violación y Stuart House, vaya a uclahealth.org.