Noah Wyle regresa, Langdon regresa de rehabilitación

HBO Max ha lanzado el primer trailer de «El pitt«Temporada 2, con estrellas que regresan Noah Wyle Como el Dr. Michael «Robby» Robinavitch, Patrick Ball como el Dr. Frank Langdon y más. La nueva temporada se estrena en enero.

El trailer muestra a Robby registrando un nuevo turno en un nuevo día en la sala de emergencias del Pittsburgh Trauma Medical Center. «El hijo pródigo regresa», bromea una enfermera mientras Robby entra al comienzo de su turno. La nueva temporada tendrá lugar el 4 de julio, que también es el primer día para el Dr. Langdon después de que regrese de su programa de rehabilitación de pacientes hospitalizados. Robby ordenó a Langdon que asistiera a rehabilitación debido a su problema de drogas en la temporada 1.

El elenco de la temporada 2 también incluye a Katherine Lanasa, Superya Ganesh, Fiana Dourif, Taylor Dearden, Isa Brines, Jerran How, Shabana Azez y Sepideh Mofi.

Además de protagonizar la nueva temporada, Wyle está dando un paso detrás de la cámara y dirigirá un episodio.

«Me siento preparado, que es lo que quieres sentir. Esta ha sido una experiencia increíble para mí, todo el camino», reveló en el Festival Televerse TV de este mes. Wyle ha dirigido previamente episodios de «Apalance: Redemption», «The Bibliotecarios» y «Cielos caídos».

La temporada 2 también abordará los cambios actuales en la atención médica en todo el país.

«Antes de comenzar a escribir, estamos realizando entrevistas con todo tipo de personas de todos los sectores y vectores de atención médica, y nos dicen a qué se enfrentan. Nos dicen qué les encantaría ver en la televisión y nos dicen qué sería realmente contraproducente para lo que están tratando de hacer si lo ponemos en la televisión», dijo Wyle en Televerse. «Dicimos nuestras historias a partir de ahí; comienza con personas que están en el campo y les piden que vean qué están viendo y cómo están reaccionando a ella.

Mira el trailer a continuación.