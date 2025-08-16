Noah Wyle para dirigir el episodio de la temporada 2 de ‘The Pitt’

Además de la escritura, la producción ejecutiva y el liderazgo «El pitt» Noah Wyle Pasaré detrás de la cámara y dirigirá el sexto episodio de la temporada 2.

«Estamos casi terminados con el episodio cinco. Comenzamos el episodio seis el martes», dijo Wyle durante un panel para el programa el sábado como parte del festival inaugural Televerse 2025. «Me siento preparado, que es lo que quieres sentir. Esta ha sido una experiencia increíble para mí, hasta el final de la línea».

El panel también presentó a Katherine Lanasa (Dana Evans), Shawn Hatosy (Dr. Jack Abot), Patrick Ball (Dr. Frank Langdon), Taylor Dearden (Dr. Mel King), Supria Ganesh (Dr. Samira Mohan), Fiana Dourif (Dr. Cassie McKay), Him Brines (Dr. Trinity Santos), Rern Whatel (Dennis Whateaker) (Victoria Javadi).

«The Pitt» consiguió 13 nominaciones al Emmy para su primera temporada.