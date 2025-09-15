Noah Wyle gana a Emmy por el actor principal en un drama para ‘The Pitt’

Noah Wyle ha ganado el Premio Emmy al Mejor Actor en una serie dramática por «El pitt. »

Venció a otros nominados Sterling K. Brown («Paraíso), Gary Oldman (» Caballos lentos «), Pedro Pascal (» The Last of Us «) y Adam Scott (» Severance «) para ganar en la categoría.

Esta fue la sexta nominación del Emmy de Wyle y el séptimo en general, ya que también comparte en la nominación de «The Pitt» a la Mejor Serie Drama. Esta es también su primera victoria. Fue nominado cinco años seguidos al mejor actor de apoyo en un drama por su papel de Dr. John Carter en el exitoso drama médico «Er».

«En primer lugar, para mis compañeros nominados, solo que mi nombre se incluya en su empresa es el honor de su vida», dijo Wyle en su discurso de aceptación. «Gracias a todos en HBO Max y Warner Bros. Television por permitir que las condiciones existan para que el rayo golpee en mi vida dos veces. John Wells, gracias por ser ese rayo».

«Y, sobre todo, si alguien va a turno esta noche o saldrá a turno esta noche, gracias por estar en ese trabajo. Esto es para ti», concluyó.

«The Pitt» debutó en HBO Max en enero con aclamación crítica y popular. El espectáculo fue Renovado para una segunda temporada en febreroCon la nueva temporada programada para inclinarse en enero de 2026. Además de los asentimientos para Wyle y la Mejor Serie Drama, el programa recibió 13 nominaciones al Emmy en total este año. En The Creative Arts Emmy Awards el fin de semana anterior al horario estelar del domingo Emmys«The Pitt» obtuvo victorias para el mejor actor invitado en una serie dramática (Shawn Hatosy) y el mejor casting para una serie dramática (Cathy Sandrich Gelfond y Erica Berger).