Noah Schnapp dice que la prensa haría preguntas: ‘¿Eres gay?’

Noé Schnapp se unió a su “Cosas más extrañas” coprotagonistas en la portada de revista tiempo y recordó a los periodistas que buscaban información sobre su sexualidad durante las ruedas de prensa cuando era apenas un adolescente. Schnapp se declaró gay públicamente en enero de 2023, a los 18 años. El escrutinio público en torno a su sexualidad había persistido durante años, especialmente mientras “Stranger Things” trabajaba para que su personaje, Will Byers, se declarara gay en el programa.
«Cuando era más joven, obviamente tenía mucho miedo de hablar de ello», dijo Schapp a la publicación. «Ellos entrometían y me preguntaban: ‘¿Es gay? ¿Eres gay?’ Tenía 12, 13 años. No sabía qué decir”.
Quebrar confirmado en una entrevista de julio de 2022 con Variedad que Will Byers era gay. “Stranger Things 4” dominaba las listas de Netflix en ese momento y la serie había puesto la sexualidad de Will en primer plano. Cuando el actor salió públicamente del armario en una publicación en las redes sociales meses después, escribió: «Creo que me parezco más a Will de lo que pensaba».
«Una vez que acepté plenamente que Will era gay, fue simplemente un paso exponencial hacia aceptarlo por mí mismo», dijo Schnapp más tarde. Variedad en un historia de portada. «Estaría en un lugar completamente diferente si no tuviera a Will para interpretarlo, y para abrazarme y ayudarme a aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado ese personaje, probablemente todavía estaría en el armario».
Schnapp recordó cómo sus comentarios originales acerca de que Will era gay «estallaron en la prensa» y, para su sorpresa, la reacción fue abrumadoramente positiva. Y añadió: «Todo el mundo decía: ‘¡Oh, Will es gay! ¡Hurra!’ Vi todos estos comentarios en Instagram y TikTok. No había nada malo en que fuera gay. Pensé, si él tiene todo este apoyo, ¿por qué debería preocuparme por algo?
“Stranger Things 5”, que se estrena en noviembre en Netflix, es la primera temporada del programa que se lanza con Schnapp como un actor abiertamente gay. Antes de filmar los episodios finales, el actor admitió que «creo que la forma en que actúo en la temporada 5, honestamente, podría ser un poco diferente. Seré plenamente consciente de quién soy. Saber todo eso sobre mí y poder invertir eso en mi personaje, sinceramente, estoy emocionado».
“Stranger Things 5” comienza con el vol. 1 el 26 de noviembre.