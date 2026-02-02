Noah Kahan anuncia la primera gira por el estadio para el verano de 2026

Definitivamente no será temporada de palos cuando Noah Kahan aprovecha los climas templados del verano para su primera gira por estadios este año. El “Great Divide Tour” contará con 23 fechas en estadios norteamericanos, comenzando el 11 de junio en Orlando y finalizando el 30 de agosto en Seattle.

Las fechas clave incluyen un stand de dos noches en su ciudad natal en el Fenway Park de Boston del 10 al 11 de julio. el único lugar para tener dos espectáculos. A medida que avanzan las costas, Kahan tocará en Citi Fields en Queens el 18 de julio y se dirigirá hacia el oeste, al Rose Bowl de Pasadena, el 15 de agosto. Otros espectáculos se llevarán a cabo en estadios como el Wrigley Field de Chicago, el 14 de julio, y el Nationals Park de Washington, DC el 22 de julio. (Desplácese hacia abajo para ver una lista completa de espectáculos).

Gigi Pérez Será el acto de apertura de Kahan en la gira.

La gira producida por Live Nation lleva el nombre de “The Great Divide” de Kahan, cuyo lanzamiento se anunció recientemente el 24 de abril, con un sencillo del mismo nombre ya disponible. En los premios Grammy el domingo por la noche, Kahan estrenó el vídeo musical de la canción principal a través de una pausa comercial de Mastercard de más de tres minutos.

Kahan utilizará Face Value Exchange de Ticketmaster para la gira como una forma de evitar que las reventas de boletos se disparen. Cuando los artistas adoptan este programa, las entradas compradas en Ticketmaster no son transferibles y solo pueden revenderse en Ticketmaster a su valor nominal. (Los estados donde ese no será el caso son Illinois, Nueva York y Colorado, ya que las leyes impiden restricciones a la reventa de boletos).

La preventa de artistas comienza el 10 de febrero al mediodía, hora local. Cualquiera que desee participar debe preinscribirse antes de este jueves utilizando su cuenta de Ticketmaster. La venta general seguirá el 12 de febrero, también a partir del mediodía, hora local.

El itinerario del tour:

11 de junio // Orlando, FL // Kia Center

26 de junio // Filadelfia, PA // Citizens Bank Park

28 de junio // Toronto, ON // Rogers Stadium

1 de julio // Cincinnati, OH // Great American Ball Park

3 de julio // Pittsburgh, PA // PNC Park

10 de julio // Boston, MA // Fenway Park

11 de julio // Boston, MA // Fenway Park

14 de julio // Chicago, IL // Wrigley Field

18 de julio // Queens, Nueva York // Citi Field

22 de julio // Washington, DC // Parque Nacional

25 de julio // Raleigh, Carolina del Norte // Estadio Carter-Finley

27 de julio // Atlanta, ga // Truist Park

30 de julio // Arlington, TX // Globe Life Field

2 de agosto // St. Louis, MO // Busch Stadium

5 de agosto // Minneapolis, MN // Target Field

8 de agosto // Denver, CO // Coors Field

15 de agosto // Pasadena, CA // Estadio Rose Bowl

17 de agosto // San Diego, CA // Petco Park

19 de agosto // Phoenix, AZ // Chase Field

21 de agosto // San Francisco, CA // Oracle Park

25 de agosto // Sandy, UT // America First Field

28 de agosto // Vancouver, BC // BC Place

30 de agosto // Seattle, WA // T-Mobile Park