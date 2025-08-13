Noah Greenshner de quinta temporada sobre Severance & Creator-First enfoat

En caso de que no lo hayas notado Quinta temporada ha llegado oficialmente.

Cuando «Ruptura«Obtuvo un asombroso 27 nominaciones de Emmy este año, Noah GreenshnerEl vicepresidente ejecutivo de desarrollo y producción en la quinta temporada, se encontró desplazándose por el sitio web de la academia de televisión con incredulidad.

«Después de que pasaron por las categorías principales, fui al sitio web de la Academia, y me desplazé hasta el fondo, y ‘Severance’ estaba sentado en la cima con 27», recordó Greenshner. «Solo miré durante un par de segundos, y luego comencé a enviar mensajes de texto a todos los que conocía en el programa y solo dije ’27’ con un montón de puntos de exclamación. La gente pensó que había entendido el número».

El drama de trabajo psicológico, que regresó para su segunda temporada en enero después de un paréntesis de tres años, se ha convertido en un proyecto de firma para la quinta temporada, un testimonio del enfoque amigable para el creador de la compañía de producción en una industria a menudo criticada por priorizar las ganancias sobre el arte.

Para Greenshner, «Severance» representa todo lo que representa la quinta temporada.

«Es el espectáculo perfecto para ser el espectáculo de la firma porque, desde un punto de vista filosófico, estamos destinados a ser amigables para los creadores», dice. «Estamos destinados a tratar a las personas como socios y no como obstáculos, que es cómo, históricamente, parte de la industria ha sido».

El éxito del programa ha proporcionado a la quinta temporada una tarjeta de llamada definitiva.

«Es el punto de referencia ahora para todo: puede señalarlo y decir: ‘Estos espectáculos pueden hacerse’. Y somos el estudio que quiere ayudar a las personas a hacer este tipo de espectáculos ”, dice Greenshner.

Esa filosofía se extiende mucho más allá de la «separación». La lista de la compañía incluye la épica «Jefe de Guerra» recientemente lanzada en Apple TV+ y una adaptación de «East of Eden» de John Steinbeck, escrita por Zoe Kazan, la nieta de Elia Kazan, quien escribió y dirigió la adaptación cinematográfica original de 1955 protagonizada por James Dean. Esta vez, «East of Eden» protagonizará Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

Tramell Tillman en el final de la temporada 2 de «Severance»

Richard Phibbs para la variedad

El camino hacia el triunfo Emmy de «Severance» no estaba exento de obstáculos. La primera temporada enfrentó retrasos en la pandemia, mientras que la segunda temporada fue estancada por las duales ataques de Hollywood de 2023. A pesar de esos desafíos, Greenshner seguía confiando en el poder de permanencia del programa.

«Definitivamente estábamos preocupados por cuánto tiempo tardaban las cosas en función de las huelgas y cuándo el programa iba a poder emitir», dijo. «Recordé la misma sensación cuando vimos al piloto, dices: ‘Esto realmente es algo especial’. Tienes confianza en que la audiencia volverá «.

Esa confianza resultó bien fundada. El tiempo entre temporadas, en lugar de dañar el programa, en realidad generó impulso como el público nuevo descubrió, y otros redescubrieron la serie.

Greenshner tiene un elogio particular por uno de los más destacados del programa, Tramell Tillman, cuya representación del enigmático Seth Milchick se ha convertido en uno de los personajes más comentados sobre esta temporada de Emmy.

«Es uno de los personajes únicos donde todavía hay muchas cartas que se están retrasando por razones específicas, por lo que el crecimiento ha sido orgánico con él en ese viaje», señala Greenshner, destacando cómo Tillman ha equilibrado magistralmente la autoridad amenazante del personaje con un humor sutil.

En cuanto al destino final del programa, el círculo de aquellos que saben cómo termina la «indemnización permanece deliberadamente pequeña. Cuando se le preguntó si se encuentra entre los pocos seleccionados de la conclusión de la serie, que Tillman señaló en su Variedad historia de portada Es aproximadamente tres o cuatro, Greenshner confirma: «Diría que el círculo es un poco más grande que eso, pero no mucho más grande. Y sí, ha habido conversaciones entre nosotros, Apple y Ben, con respecto al final».

Greenshner permanece en los detalles de la temporada 3, pero confirmó que todas las fiestas están ansiosas por continuar la historia.

«Todo lo que puedo decir oficialmente, y tengo que ser un poco tímido en este caso, de arriba a abajo, Apple, quinta temporada, Ben [Stiller]Y [Erickson] Y todos los involucrados lo quieren volver al aire lo antes posible «, dijo.» Estamos dirigidos a volver a la producción lo antes posible «.

En cuanto a lo que lo impulsa personalmente sobre la serie, Greenshner señala sus sensibilidades románticas.

«Soy un gran romántico de corazón», dijo. «Amo, las historias de amor. Amo las historias de amor retorcidas, y espero que salga muchas de allí porque, de nuevo, hay innies y hay salidas, y hay muchas cosas que pueden ser».

En esencia, agregó, «Severance» sigue siendo «una idea acerca de que un hombre tiene que llorar por la pérdida de su esposa», explorando lo que sucede cuando esa experiencia humana fundamental se complica por la premisa única del programa.

Quizás no haya un símbolo mejor del compromiso de la quinta temporada con la creatividad que su sede de Los Ángeles: el edificio Lumen, que también es el hogar de Variedad en Los Ángeles. El nombre tiene una extraña semejanza a Lumon, la Corporación Sinister en el corazón de «Severance» – Una coincidencia que no se pierde en los visitantes o empleados. «A la gente como los escritores que caminan nuestros pasillos dicen: ‘Estamos en el edificio Lumen, y sus oficinas se ven como’ Severancia ‘», se ríe Greenshner. «Solo digo, lo sé».

Después de siete años y medio en la quinta temporada, Greenshner ve la misión de la compañía como más relevante que nunca. «Creo que todavía somos uno de los lugares raros que están tratando de proteger el talento y ese tipo de ideas audaces», dice. La quinta temporada se fundó en 2017 como Contenido de Endeavour. Fue adquirido por el conglomerado de entretenimiento de Corea del Sur CJ Enm por aproximadamente $ 700 millones en 2022.

Con «Severance» liderando la carga, la quinta temporada está firmemente fuera de su etapa de dolores de crecimiento. Greenshner enfatiza el objetivo de ese objetivo es continuar defendiendo series distintivas que atravesen en el paisaje televisivo de hoy en día.

Los 77º Premios Emmy, organizados por el comediante Nate Bargatze, transmitirán en vivo el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 pm PT en CBS. La ceremonia también transmitirá en vivo y a pedido a través de Paramount+.

Ver todo Variedad Premio predicciones



Predicciones de circuito de premios: Emmys