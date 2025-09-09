Noah Baumbach será honrado por el Festival de Cine de Zurich

El 21 Festival de cine de Zurich honrará al director y guionista de los Estados Unidos Noah Baumbach con su homenaje a … premio por su cuerpo de trabajo. El premio se le presentará el 26 de septiembre durante el estreno de gala de su nueva película «Jay Kelly«En Kongresshaus de Zurich. Además, Baumbach tendrá una clase magistral pública.

«Con Noah Baumbach, estamos honrando a un autor que nos ha dado forma al cine durante décadas con su sutil visión de las relaciones humanas y sus poderes precisos de observación», dijo Christian Jungen, director del festival de Zurich. «‘Jay Kelly’ es, en mi opinión, una de las películas sobresalientes del año y una de esas obras que, mirando hacia atrás, será considerada como una obra maestra».

Baumbach ha sido nominado para un premio de la Academia cuatro veces. En 2006, fue nominado para el guión original para «The Squid and the Whale». En 2020, «Marriage Story» recibió seis nominaciones, incluida la Mejor Película para Baumbach y David Heyman, y un guión original de Baumbach, con Laura Dern ganando el Oscar por la actriz de apoyo. En 2024, Baumbach fue nominado para un guión adaptado para «Barbie», compartido con Greta Gerwig.

«Una y otra vez, Baumbach logra combinar historias cotidianas íntimas con preguntas existenciales: la vida de actores sobresalientes como Scarlett Johansson, Adam Driver, Nicole Kidman, Ben Stiller, Adam Sandler, Dustin Hoffman y Greta Gerwig», dijo el festival.

Su nueva película sigue siendo fiel a la «Comédie Humaine», dijo el evento. «Jay Kelly» es una sátira en el Hollywood Star Circus. George Clooney interpreta a un famoso actor de cine, Jay Kelly, mientras se embarca en un viaje de autodescubrimiento que enfrenta su pasado y presente, acompañado por su devoto gerente Ron (Adam Sandler). La película es considerada uno de los principales contendientes de los Oscar de la temporada. «Conmovedor y lleno de humor, épico e íntimo, ‘Jay Kelly’ se lanza en la intersección de los remordimientos de la vida y las glorias notables», dijo el festival.

Las películas de Baumbach también incluyen «Frances Ha», «White Noise», «The Meyerowitz Stories (nuevas y seleccionadas)», «Mientras somos jóvenes», «Mistress America», «Greenberg», «Margot at the Wedding», «Patear and Screaming» y el documental «De Palma». Co-escribió «Fantastic Mr. Fox» y «The Life Aquatic with Steve Zissou» con Wes Anderson.

Los destinatarios anteriores de un homenaje a … el premio incluyen a Edward Berger, Paolo Sorrentino, Wim Wenders, Olivier Assayas, Claire Denis, Michael Haneke, Oliver Stone, Maïwenn y Luca Guadagnino.